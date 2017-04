Consiliul General va decide joi daca interzice folosirea animalelor in circurile din Bucuresti

"Se interzice folosirea animalelor apartinand subincregaturii vertebrate, indiferent de gradul de imblanzire, nascute in captivitate sau capturate din natura, in spectacolele de circ, pe teritoriul Municipiului Bucuresti", se arata in proiectul de hotarare ce va fi discutat joi de consilierii generali.Dresura de animale a fost eliminata din obiectul de activitate a Circului Globus, potrivit unei hotarari adoptate pe 30 ianuarie de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Decizia vine dupa ce pe 12 ianuarie, doi tigri, patru pisici, doi porcusori vietnamezi si trei caini au murit intr-un incendiu izbucnit la un adapost al Circului Globus din Bucuresti, iar o petitie online privnd interzicea folosirii animalelor la circ a strans peste 60.000 de semnaturi.

Animalele aflate in responsabilitatea Circ&Variete Globus Bucuresti vor fi relocate, in baza unui protocol incheiat intre aceasta institutie publica, Fundatia Vier Pfote si alte asociatii, in termen de 12luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Pe perioada celor sase luni, reprezentantii circului Globus au obligatia sa asigure conditii de bunastare animalelor.

In noiembrie 2016, Consiliul local sector 1, la initiativa unui consilier USR, a interzis pe raza sectorului spectacole cu plata sau gratuite oferite de catre circuri ambulante, caravane si trupe de artisti ambulanti, care au in programul de divertisment dresuri de animale salbatice, domestice, de companie , precum si cele care au expozitii de animale salbatice (tip zoo). Nerespectarea prevederilor hotararii se sanctioneaza cu amenzi cuprinse intre 10.000 si 50.000 lei.

La Consiliul Local sector 6 este depus un document similar. Proiectul a fost initiat de un consilier USR, Camelia Fasie. "Este neindoielnic ca asigurarea numerelor de dresaj din cadrul spectacolelor de circ si expozitiilor cu animale salbatice are la baza practici si metode inacceptabile, neomologate sau recunoscute de vreun organism autorizat, practici care incalca atat normele etice cat si legislatia nationala (Legea 205 din 2004, modificata si republicata) si cea europeana, aplicabile in materie. In aceste conditii, este neindoielnic ca adoptarea de catre Consiliul Local a proiectului acestei hotarari, este pe deplin intemeiata", se arata in expunerea de motive a proiectului.Potrivit documentului, sunt mai multe tari in lume care, prin legislatia nationala au interzis circurile sau folosirea animalelor salbatice in circuri- Bulgaria - Interdictie generala a folosirii animalelor salbatice in circuri, incepand cu 2015- Danemarca - Interdictie generala a folosirii animalelor salbatice in circuri, cu unele exceptii- Estonia - Inerdictie generala a folosirii animalelor salbatice in circuri- Finlanda - Interdictia folosirii unor specii de animale salbatice in circuri- Austria - Interdictie generala a folosirii animalelor salbatice in circuri- Malta - Interdictie generala a folosirii a nimalelor din lista CITES- Polonia - Interdictie generala a folosirii animalelor nascute in salbaticie- Slovacia - Interdictie generala a folosirii animalelor din lista CITES- Cehia - Interdictia folosirii unor animale salbatice in circuri- Ungaria - Interdictia folosirii unor animale salbatice in circuri- Grecia - Interdictia folosirii unor animale salbatice in circuri- Marea Britanie - Interzicerea folosirii in circuri a tuturor speciilor de animale in peste 207 orase si departamente- Croatia - Interzicerea folosirii in circuri a animalelor salbatice in 29 de orase- Olanda - Interzicerea folosirii in circuri a animalelor salbatice in doua provincii- Brazilia - Interzice folosirea in circuri a animalelor salbatice in 11 orase (inclusiv Rio de Janeiro)- Canada -Interzice folosirea a nimalelor salbatice in 36 de comunitati si 5 districte din Nova Scotia- Statele Unite - 31 de state au decis sa nu mai foloseasca pentru divertisment in circuri, animalele exotice;