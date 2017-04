Consiliul General discuta joi noua strategie pentru protectia animalelor. Documentul prevede infiintarea unui Serviciu Municipal de Urgenta si Resuscitare Veterinara si mini dog-park-uri

Documentul este initiat de celebrul consilier Tudor Ionescu (alias Tudy) si de cativa consilieri generali.In linii mari, strategia propune:- prevenirea abandonului prin campanii de informare cu privire la sterilizare si amenzi, fie prin preluarea animalului de catre municipalitate in programe de gestiune.-sterilizarea animalelor abandonate, o actiune coordonata cu judetul Ilfov,;- infiintarea "Politiei Veterinare a Animalelor", in cadrul Politiei Locale a Municipiului Bucuresti;- ridicare a animalelor abandonate pe domeniul public si cazarea lor in spatii special amenajate gestionate de Primaria Muncipiului Bucuresti;- capturarea animalelor se va face de catre persoane specializate;- reamenajarea si reconceptualizarea adaposturilor pentru animale prin transformarea in centre de adoptii;- DSVSA Bucuresti si Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) (POLITIA VETERINARA A ANIMALELOR) va realiza verificari periodice a adaposturilor private si detinerilor de animale adoptate pentru monitorizarea si supravegherea respectarii prevederile legale.- schimbarea mentalitatii colective a cetatenilor bucuresteni fata de actul de adoptie si responsabilitate civica in respectarea drepturilor animalelor intr-o capitala europeana."Exista doua componente care trebuie gestionate in acest sens: 1. Prima se refera la adoptia per se, in sensul de a ajuta un adoptator sa gaseasca cel mai bun animal pentru necesitatile lui. Conceptul de matching - potrivire - este aplicat in centrele de adoptie din multe tari care au rate de adoptii foarte mari. Acest concept ajuta si la evitarea returnarii animalului in centrul de adoptie ca urmare a descoperirii unei pentru evitarea fenomenelor frecvente de "reabandon". In baza unor acorduri de parteneriat cu scoli de dresaj canin, acestea vor putea oferi gratuit cursuri de disciplina canina, persoanelor care adopta. Un al doilea aspect important al acestei axe este urmarirea adoptiilor pentru a verifica bunastarea animalelor cu respectarea conditiilor de protectie prevazute de lege", se mai arata in document.- animalele abandonate vor fi incluse in diverse programe de utilitate publica: socializarea copiilor din orfelinate, precum si a persoanelor cu dizabilitati; socializarea in centrele de batrani folosind animalele institutionalizate; dresarea cainilor pentru politia canina; dresarea cainilor pentru transformarea in caini utilitari; utilizarea animalelor in diversele evenimente culturale ce au loc in Bucuresti (pentru a putea spori sansele lor de adoptie); folosirea animalelor in scopuri educationale in scoli/licee/alte institutii/ programe in penitenciare, etc;- eutanasierea va fi ultima optiune dupa ce pasii mentionati anterior vor fi epuizati.- crearea si a unui Serviciu Municipal de Urgenta si Resuscitare Veterinara - "SMURV", in dotarea caruia sa existe clinici veterinare mobile care sa poata asigura interventii veterinare pe raza Municipiului;- infiintarea unui cimitir si a unui crematoriu de animale.- pentru diversificarea ofertei turistice, Gradina Zoologica va analiza crearea unui centru tip ferma a animalelor in care sa poata fi "utilizate" inclusiv "animale fara stapan", un centru de cercetare etologica in care sa fie studiate comportamentele animalelor si sa poata fi organizate seminarii scolare in aer liber pe aceste teme, un loc care sa comporte insa si terenuri de dresaj, activitati cu animale de companie;- se vor infiinta in parteneriat cu Administratia Lacuri Parcuri si Agrement si primariile de sector, spatii speciale delimitate, amenajate corespunzator pentru plimbarea animalelor, mini dog-park-uri cu infrastructura aferenta, unde sa se desfasoare evenimente special dedicate acestora.- coabitarea sociala intre posesorii de animale de companie si nedetinatorii de animale de companie."In Municipiul Bucuresti, in prezent, circa o familie din trei poseda un animal de companie, marea lor majoritate fiind caini, iar din ultimele statistici rezulta ca exista peste 600.000 de detinatori de animale de companie. Situatia prezenta este una care creeaza tensiuni, existand doua grupuri antagonice in permanent conflict si generand comportamente civice si atitudini sociale exagerate de multe ori contrare legii. Astfel, prin abordarea unor axe strategice in vederea armonizarii relatiilor intre concentatenii bucuresteni, in privinta tratarii cu responsabilitate a fenomenului "animale abandonate versus animale fara stapan", Primaria Municipiului Bucuresti va putea solutiona o problema care adanceste de 26 de ani clivajul Social existent", se arata in document.Potrivit documentului, aceste solutii sunt bazate pe studiile si consultarile realizate pana in acest moment cu Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti, Directia de Sanatate Publica Bucuresti, Agentia de Protectia Mediului Bucuresti, Garda Nationala de Mediu Bucuresti, reprezentanti ai autoritatilor publice locale de sector, reprezentanti ai societatii civile din Romania, de la nivel European si international in domeniul protectiei animalelor, europarlamentari, cluburi de dresaj canin, medici veterinari, Asociatia Chinologica Romana."Prezenta strategie, are ca obiectiv transformarea Muncipiului Bucuresti intr-un model national de oras armonios din punct de vedere al coabitarii "om-animal" care sa poata reprezenta exemplul si referinta pentru toata tara in privinta respectarii legislatiei europene in domeniu", se arata in document.Initiatorii proiectului sunt: Tudor-Tim Ionescu, Tomnita Michaela Florescu (unul dintre cei doi viceprimari ai Capitalei), RAdu Cristian Tutu, Claudiu Daniel Catana, Valentin Ion Voicu.Strategia va fi pusa in practica daca va fi adoptata de Consiliul General al municipiului Bucuresti.