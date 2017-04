In concursul organizat de Primaria Capitalei  pentru alegerea unui logo al orasului s-au inscris 230 de proiecte. Castigatorul va fi anuntat pe 3 mai

In data de 20 aprilie, ora 24.00 s-a terminat perioada in care cei interesati se puteau inscrie la concurs, iar in perioada urmatoare secretariatul tehnic al concursului va derula procedura de validare a inscrierilor, dupa care membrii juriului vor evalua, conform criteriilor stabilite prin regulament, toate propunerile primite."Ma bucur ca un numar atat de mare de cetateni si-au manifestat interesul pentru acest concurs, am primit peste 230 de propuneri de logo pentru Capitala si imi doresc sa il alegem pe cel mai expresiv dintre acestea. Chiar din primele zile in care am preluat mandatul, am realizat ca Bucurestiul are nevoie de o identitate vizuala proprie, asa cum au toate marile orase ale lumii. Am avut de ales intre selectarea unei agentii consacrate de branding careia sa-i incredintam aceasta sarcina, de a crea un logo pentru Bucuresti, si varianta unui concurs public, deschis si total transparent. Am ales cea de-a doua varianta, iar la concurs s-a putut inscrie practic oricine a avut o idee creativa si mijloacele elementare pentru a o pune in practica', a declarat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, potrivit sursei citate.Logo-ul realizat in cadrul concursului va reprezenta "un ansamblu de semne grafice format dintr-un set de caractere cu rol descriptiv care reflecta istoria, cultura, viata orasului Bucuresti" se specifica in regulament.Premiul va fi de 50.000 de lei brut, suma reprezentand cesionarea exclusiva a drepturilor de autor, nelimitata in timp si spatiu, pe orice suport material si in toate modurile, in favoarea municipiului Bucuresti, pentru utilizarea lucrarii ce va fi declarata castigatoare.Alaturi de primarul general, Gabriela Firea, din juriu mai fac parte: Prof. Mircia Dumitrescu, membru corespondent al Academiei Romane, sectia de Arte, Arhitectura si Audiovizual; Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului Bucuresti; Anca Boeriu, lector la departamentul Grafica al UNARTE; Dr. Vladimir Nicula, lector la Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu; Ioana Ciocan, Vicepresedinte Uniunea Artistilor Plastici; Dochita Zenoveiov, brand innovator, "INOVEO"; Bogdan Naumovici, managing partner "23 Communication Ideas"; Corina Vintan, managing partner "Links Associates"; Mirel Palada, sociolog.Juriul va analiza si va puncta dupa urmatoarele criterii: relevanta pentru tema concursului; atractivitate/design atractiv; originalitate (sa imbine elemente care sa reflecte traditia istorica a Bucurestiului cu elemente care sa tina cont de tendintele actuale); functionalitate (vizibilitate si lizibilitate, sa fie usor recognoscibila, sa poata fi imprimata si pe suprafete mici fara sa piarda detalii esentiale); adaptabilitate (sa permita declinarea ulterioara a unor branduri sectoriale, cum ar fi: Bucuresti cultural, Bucuresti turistic, Bucuresti muzical, Bucuresti sportiv). Cele cinci criterii vor avea o pondere egala in evaluarea fiecarei lucrari, membrii juriului acordand fiecarei lucrari punctaj de la 0 la 20 pentru fiecare criteriu.Primaria Capitalei va publica, in cursul saptamanii viitoare, lista tuturor concurentilor inscrisi care au indeplinit toate criteriile de validare, iar dupa desemnarea castigatorului va publica o selectie a celor mai reusite lucrari din concurs.