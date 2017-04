Teiul lui Eminescu, afectat de rafalele de vant din ultimele 24 de ore. Mai multe crengi au fost smulse

"Codul portocaliu lasa urmari in tot municipiul Iasi si peste tot pe unde a trecut. A nins continuu toata noaptea, grosimea stratului de zapada, mai ales in zonele Bucium si Copou, depasind 25 centimetri, cu densitate mare. Asta inseamna 25 - 30 de litri pe metru patrat si a provocat si urmari datorita vantului, in special, si a volumului mare de zapada care s-a asezat peste arbori. Au avut loc sute de caderi de arbori. Daca ii numaram si pe cei marunti putem vorbi de mii. (...) Am observat si o problema grava la Teiul lui Eminescu. Am facut evaluari impreuna cu inspectorii de la Agentia de Protectia Mediului si o sa facem o scurta interventie de corectare a coroanei pentru a nu se duce efectiv mai jos spre tulpina", a declarat primarul Mihai Chirica, potrivit sursei citate.Teiul lui Eminescu, care se afla pe locul 7 in clasamentul celor mai batrani arbori din judet, a fost plantat in 1556, potrivit unei datari facute in cursul anului trecut de Agentia de Protectia Mediului, in timpul domniei lui Alexandru Lapusneanu. Sub acest copac Mihai Eminescu obisnuia sa mediteze atunci cand se afla la Iasi si i-a inspirat multe din creatiile literare. Acest arbore l-a inspirat pe Eminescu sa scrie poeziile "Povestea teiului", "Floare de tei" sau "Fat Frumos din tei".