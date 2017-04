Primaria Capitalei a demarat procedurile pentru organizarea unui concurs de solutii pentru reconstruirea Halei Matache

"Ne dorim sa reconstruim aceasta Hala, care a reprezentat timp de multi ani unul din simbolurile Bucurestiului. Hala Matache va fi refacuta asa cum a fost, dupa planuri realizate de cei mai buni specialisti. Vom organiza un concurs de solutii la care colaboram si cu Ordinul Arhitectilor din Romania, pentru ca ne dorim ca cea mai buna idee sa se materializeze intr-o noua Hala Matache, un nou simbol al Bucurestiului. Ne respectam istoria si orasul, monumentele si reperele acestuia", a declarat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.In prezent, specialistii celor doua institutii pregatesc caietul de sarcini necesar organizarii concursului, in conformitate cu normele europene referitoare la organizarea concursurilor de urbanism in vigoare.In bugetul pe anul 2017, aprobat in sedinta CGMB din data de 5 aprilie, s-au prevazut sumele necesare organizarii acestui concurs, respectiv 800.000 lei. Pentru lucrarile de reconstruire a halei, suma va fi stabilita in functie de devizul proiectului de executie.Hala Matache a fost demolata de Primaria Capitalei in martie 2013 pentru largirea straziii Buzesti. Demolarea s-a facut dupa lasarea noptii si pe cod portocaliu de ninsoare. Mai mult, actiunea a avut loc la cateva ore distanta dupa ce tot Primaria Capitalei ii intreba pe cetateni si pe ONG-isti ce parere au de "demontarea" halei si mutarea pe alt amplasament, dezbatere la care nimeni de la Primarie nu a pomenit nimic despre ce avea sa se intample cu cateva ore mai tarziu. Primarul Oprescu a promis ca o va reconstrui pe alt amplasament.Hala Matache era monument istoric, fiind construita in 1887. Cladirea apartine Primariei Capitalei, fiind expropriata in urma cu cativa ani de municipalitate pentru construirea Diametralei Buzesti Berzei Uranus. Pana sa fie cumparata de Primaria Capitalei, in cladire functiona o piata de carne. De cand a intrat in proprietatea Primariei Capitalei monumentul istoric este devastat de hotii de fier vechi, desi municipalitatea trebuia sa asigure paza cladirii. In urma protestelor ONG-urilor, in august 2011, Primaria Capitalei promitea ca Hala Matache nu va mai fi stramutata sau demolata, ci va ramane pe actuala locatie si va fi restaurata.