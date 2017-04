Al zecelea mars al biciclistilor din Bucuresti va avea loc sambata, 22 aprilie, pe un traseu intre Parcul Herastrau si Parcul Tineretului. Organizatorii cer "un oras pentru oameni"

Plecarea in mars va fi la ora 15:30 pe traseul Bdul Maresal Constantin Prezan - Arcul de Triumf - Sos Pavel Dimitrievici Kiseleff - Pta Victoriei - Sos Nicolae Titulescu - Pasajul Basarab - Sos Grozavesti - Intoarcere la Intrarea Grozavesti - Sos Grozavesti - Pasajul Basarab - Sos Nicolae Titulescu - P-ta Victoriei - Calea Victoriei - Bdul Regina Elisabeta - Bdul Schitu Magureanu - Pod Izvor - Splaiul Independentei - Bdul Libertatii - Bdul Natiunile Unite - Strada Izvor - Calea 13 Sepembrie - Bdul Libertatii - Bdul Unirii - Bdul Dimitrie Cantemir - Parcul Tineretului. Traseul poate fi vizualizat aici. In acest an, odata cu mutarea Primariei Capitalei in sediul din Bulevardul Regina Elisabeta, coloana va opri pentru aproximativ 15 minute in fata institutiei.Potrivit organizatorilor, motivele de protest sunt urmatoarele si nu s-au schimbat din iulie 2013:- incurajarea transportului motorizat in timp ce orasul este cea mai poluata capitala europeana;- neaplicarea masurilor de siguranta rutiera;- lipsa unei viziuni a administratiei orasului pentru cresterea calitatii vietii:- mentinerea in functii a persoanelor vinovate de pagubele de milioane de euro provocate de receptia ilegala a pistelor pentru biciclete;- neaplicarea masurilor de eficientizare a transportului public prin asigurarea de benzi dedicate.Marsul biciclistilor se organizeaza de doua ori pe an, incepand din 2012, si aduna mii de participanti."Primaria n-a organizat nicio intalnire de informare a cetatenilor despre planificarea mobilitatii urbane durabile. Nici nu ar putea, pentru ca nu intelege acest tip de planificare! Numai in primele 2 luni ale anului 2017 s-au inregistrat 11.000 de masini in Bucuresti, estimandu-se ca pana la sfarsitul anului se vor inregistra inca 60.000 de masini. Primaria Capitalei nu are buget nici macar pentru realizarea de 2000 de locuri de parcare noi, fiind evident ca la sfarsitul anului situatia va fi mai grava decat anul trecut. Expertii care au lucrat la Planul de Mobilitate Urbana Durabila au constatat ca in Bucuresti nu exista nicio strada accesibilizata la nevoile persoanelor cu dizabilitati! In loc sa ofere solutii pentru ca persoanele cu mobilitate redusa sa poata accesa spatiul public, functionarii au sters din document referirile la amploarea dezastrului! Un oras accesibilizat asigura accesul persoanelor cu dizabilitati la institutiile de invatamant, la piata muncii, sanatate, cultura, centre comerciale si de divertisment. Un oras accesibilizat este atractiv pentru toti locuitorii sai! In aprilie 2014, Primaria Capitalei primea din partea Guvernului, prin Ministerul Mediului, 10 milioane de Euro pentru a construi infrastructura pentru biciclete in Bucuresti. In cei 3 ani care au trecut, niciunul dintre cei 4 primari nu a inceput procedurile pentru realizarea unui proiect de realizare a infrastructurii pentru biciclete. Niciunul dintre cei 4 primari n-a incercat sa afle din partea comunitatii ce solutii s-ar putea aplica in Bucuresti. Primaria Capitalei este probabil cea mai incompetenta administratie din lume: 4 primari, avand 10 milioane de Euro la dispozitie, n-au reusit in 3 ani sa construiasca macar 1 metru de pista pentru biciclete", se arata in comunicatul emis de organizatori.Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR) este o asociatie care sustine dezvoltarea mobilitatii urbane prin oferirea de alternative viabile de deplasare pentru cetateni, indiferent cum aleg sa se deplaseze: pe jos, cu bicicleta, cu transportul public sau cu autoturismul.