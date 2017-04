Sute de bucuresteni reclama ca nu au caldura in apartamente, iar apa calda este calaie. Firea: Vom cere modificarea legii

Desi RADET a pornit instalatia marti noapte, incarcarea sistemului si aducerea la parametri se face foarte greu, acesta fiind invechit, iar o parte dintre bucuresteni nu au avut nici caldura nici apa calda la parametri optimi in ultimele ore."Am discutat chiar in aceasta dimineata cu ministrul Dezvoltarii Regionale, doamna Sevil Shhaideh. In cursul zilei de azi ii vom transmite o solicitare de modificare a HG care prevede aceste standarde pentru oprirea si pornirea sistemului centralizat de termoficare. Este adevarat, frig este de cateva zile, dar RADET nu avea cum sa porneasca mai rapid sistemul centralizat pana cand, potrivit datelor oficiale primite de de la ANM nu se inregistrau in medie, trei zile consecutiv, sub 10 grade, ceea ce s-a intamplat seara trecuta la ora 22 si s-a repornit sistemul centralizat de termoficare. Stiti, acest sistem este imbatranit, incercam sa indeplinim cat mai rapid procedurile pentru accesarea fondurilor europene de 187 milioane de euro, destinate modernizarii retelei de termoficare, astfel incat oprirea si pornirea sistemului sa se faca mult mai rapid", a declarat primarul general, Gabriela Firea.Gabriela Firea a anuntat că s-au luat toate măsurile pentru repornirea căldurii în apartamentele bucureştenilor care sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire, iar până la ora 14,00 aceasta va fi resimţită în toate locuinţele.Repornirea sistemului poate fi dispusa in conformitate cu prevederile articolului 117 din Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice, care precizeaza ca "Inceperea perioadei de incalzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc dupa inregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, intre orele 18.00 - 6.00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10grade C sau mai mici".In ceea ce priveste lipsa incalzirii la unele blocuri, sau scari de bloc, dupa repornirea sistemului de incalzire, reprezentantii RADET spun ca aceasta poate fi cauzata de faptul ca sunt asociatii de proprietari care nu doresc deschiderea vanelor aflate in subsolul imobilelor. Reprezentantii legali ai acestor asociatii trebuie sa anunte in scris acest lucru, urmand ca pe site-ul regiei, sa fie afisata si actualizata lista tuturor asociatiilor care raman inchise.