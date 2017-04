RADET a cerut ELCEN repornirea sistemului de alimentare cu agent termic pentru incalzire in Bucuresti

Potrivit unui comunicat difuzat marti de RADET, citat de Agerpres, "masura a fost dispusa pentru a asigura confortul cetatenilor si conditiile optime de temperatura in locuinte, in urmatoarea perioada, in care se anunta scaderea temperaturilor pana la zero grade Celsius".Sursa citata mentioneaza ca repornirea sistemului poate fi dispusa in conformitate cu articolul 117 din Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice, care precizeaza ca "inceperea perioadei de incalzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc dupa inregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, intre orele 18.00 - 6.00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10°C sau mai mici".Totodata, RADET, prin Primaria Municipiului Bucuresti, va solicita Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene modificarea legislatiei privitoare la furnizarea si oprirea energiei termice, astfel incat confortul locuitorilor Capitalei sa fie asigurat in mod continuu pe intreaga perioada a anului, se mai arata in comunicat."Este necesara adaptarea legislatiei actuale la noile conditii meteorologice din ultimii ani, cu variatii mari de temperatura intre zi si noapte sau schimbari bruste de temperatura de la o zi la alta, in perioadele de pornire si oprire a sistemului", subliniaza sursa citata.RADET precizeaza ca lipsa incalzirii la unele blocuri sau scari de bloc, dupa repornirea sistemului de incalzire, poate fi cauzata de faptul ca sunt asociatii de proprietari care nu doresc deschiderea vanelor aflate in subsolul imobilelor. Reprezentantii legali ai respectivelor asociatii trebuie sa anunte in scris acest lucru, urmand ca pe site-ul Regiei sa fie afisata si actualizata lista tuturor asociatiilor care raman inchise."Pentru cei care doresc reluarea furnizarii caldurii, le recomandam deschiderea vanelor montate pe circuitul de incalzire din subsolul blocurilor, precum si a robinetilor montati pe calorifere pentru a se realiza o incarcare si o aerisire corecta a instalatiei de incalzire. Punctual, pot aparea deficiente in furnizarea agentului termic pentru apa calda si caldura, care insa vor fi solutionate cu celeritate", se precizeaza in comunicat.Dispeceratele RADET si echipele de interventie functioneaza in regim permanent pentru solutionarea oricaror probleme aparute in teren. Pentru informatii suplimentare, bucurestenii au la dispozitie numerele de telefon TELVERDE - 0800.820.002 si 031-9442, se mai arata in comunicat.