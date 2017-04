Orase "smart" si orase "dumb": Ce inseamna "smart city" si cum se adapteaza orasele din Romania la noile tehnologii

Cluj-Napoca

Oradea

Bucuresti

De exemplu, in Cluj, certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pot fi eliberate online si exista o aplicatie care iti spune cate locuri de parcare sunt libere in centrul orasului. La Oradea, iti poti programa casatoria civila online, si tot online poti depune actele pentru eliberarea cartii de identitate. Bucurestiul e departe de standardele europene; primele semne se vad la Primaria Sectorului 4, care a anuntat ca vrea un sistem inteligent in parcarile pe care urmeaza sa le construiasca, dar si pubele inteligente.Incepand cu luna aprilie, Primaria Cluj-Napoca ofera cetatenilor municipiului posibilitatea de a solicita emiterea in format electronic, prin intermediul platformei edirect.e-guvernare.ro, a urmatoarelor documente: certificate de urbanism (si prelungirea acestora), prelungirea autorizatiilor de construire/desfiintare, avize/acorduri. De asemenea, cetatenii municipiului pot comunica online inceperea executiei lucrarilor, tot prin intermediul platformei mentionate mai sus.Primaria municipiului Cluj-Napoca ofera totodata cetatenilor posibilitatea de a achita online taxele de urbanism, pe site-ul Primariei www.primariaclujnapoca.ro, sectiunea Plati online.In plus, Primaria pune la dispozitia cetatenilor municipiului o aplicatie prin intermediul careia pot transmite sesizarile direct catre Primarie. Aplicatia My Cluj este gratuita si poate fi descarcata de pe dispozitivele de tip smartphone care folosesc sistemele de operare Android sau iOS. De asemenea, aplicatia este disponibila si in varianta pentru desktop si poate fi accesata pe mycluj.e-primariaclujnapoca.ro sau de pe website-ul Primariei www.primariaclujnapoca.ro.Pentru a asigura o mai mare operativitate in buna gestionare a solutionarii sesizarilor, aplicatia My Cluj este integrata cu INFOCET-sistemul intern de management al documentelor, ceea ce inseamna ca sesizarile ajung direct la Serviciul de specialitate din cadrul Primariei responsabil cu solutionarea lor, de la care se va primi si raspunsul."Utilizarea tehnologiei pentru cresterea calitatii vietii in Cluj-Napoca, pentru o administratie deschisa si un oras inteligent, este o prioritate cheie a municipalitatii clujene. Pentru o colaborare mai stransa si eficienta intre comunitatea de IT si administratia locala, Primaria Cluj-Napoca a constituit la inceputul anului 2017, alaturi de cele doua clustere clujene de specialitate, Consiliul Consultativ pentru Antreprenoriat si Inovare in IT. Reprezentantii industriei IT, desemnati in acest Consiliu Consultativ de catre clusterele ARIES Transilvania si Cluj IT, s-au reunit la Primaria Cluj-Napoca. Alaturi de primarul Emil Boc, la intalnire a participat si Dl. Calin Hintea, decanul Facultatii de stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii si coordonatorul procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020", se arata intr-un comunicat emis de Primaria Cluj-Napoca pe 6 martie 2017.Incepand din luna februarie, Primaria Cluj Napoca pune la dispozitia cetatenilor o aplicatie care monitorizeaza locurile de parcare disponibile in cele 6 parcari cu bariera din municipiu.Numarul total de locuri de parcare care se regasesc in aplicatie este de 1.309.Pe langa gradul de ocupare al parcarilor cu bariera, aplicatia Primariei arata tendintele din ultimele 5 minute ¬ numarul de masini care au intrat si numarul de masini care au iesit ¬ din cele 6 parcari/parking-uri din zona centrala si semicentrala a municipiului Cluj-Napoca.

Aplicatia este realizata de Primaria Cluj-Napoca in parteneriat cu Arobs Software, cu sprijinul ARIES Transilvania. Cluj Parking este disponibila pentru toti cei care utilizeaza dispozitive mobile cu Android si iOS.Calendis este o aplicatie clujeana care permite organizarea serviciilor pe baza de programari din domeniile frumusete, sport si medicina, fiind o solutie de business si o platforma pentru clienti. Recent, aplicatia a fost implementata in cadrul bazei sportive publice Gheorgheni printr-un parteneriat cu Primaria Cluj-Napoca.Prin intermediul acesteia, utilizatorii pot face programari la saloane de frumusete, dentist, medic, doctor veterinar, sa rezerve un teren de tenis sau unul de fotbal.Apoi, aplicatia iti aduce aminte prin SMS sau E-mail, cand si unde trebuie sa ajungi si te tine la curent cu oferte speciale, reduceri si noutati.Aplicatia are 10 000 de utilizatori activi.In 2016, Primaria Oradea a lansat aplicatia Oradea City Report, care permite cetatenilor cu spirit civic sa transmita diverse sesizari si incidente catre institutie si operatorii serviciilor publice locale (Compania de Apa Oradea, Oradea Transport Local, Termoficare Oradea, Politia Locala Oradea, Luxten Lighting Company, RER Ecologic Service).Cetatenii pot sesiza urmatoarele probleme: gropi in asfalt, caini comunitari, resturi menajere sau moloz aruncate la intamplare, gunoi in mijloacele de transport, disfunctionalitati in iluminatul public, cosuri de gunoi vandalizate, vehicule abandonate, blocaje din cauza zapezii, avarii apa rece si calda, canalizare infundata etc.Sesizarile transmise vor fi insotite de fotografie, descriere si localizare GPS, oferind autoritatilor identificarea exacta a locatiei incidentelor.Utilizatorii care folosesc aplicatia pot vizualiza atat sesizarile proprii cat si pe cele transmise de alti utilizatori, acestea devenind publice din momentul preluarii de catre autoritati. Datele de identificare a utilizatorului, obligatorii pentru a transmite o sesizare (nume, prenume, numar de telefon) nu vor fi facute publice.Primaria are terme 48 de ore sa rezolve problemele sesizate de cetateni, a declarat pentru HotNews.ro, primarul orasului, Ilie Bolojan.In plus, programarea cununiilor civile se poate face online, la fel si programarea pentru schimbarea cartii de identitate In parcarile cu plata din oras, plata se poate face prin sms.In iulie 2016, Primaria Oradea a lansat "Strategia de informatizare a municipiului Oradea 2016 - 2020". Documentul va fi elaborat de Asociatia Cluj IT. Aceasta este prima abordare structurata din Romania spre dezvoltarea unui Smart City ."Unul dintre obiectivele majore ale acestui proiect este cresterea calitatii vietii cetatenilor. Cand cetateanul depinde de orarul unei casierii pentru a-si plati o anumita taxa sau pentru a face o sesizare catre o institutie, atunci calitatea vietii sale nu este una foarte buna. In aceste conditii, tehnologia este cea care ne poate ajuta sa nu depindem de timp si de spatiu in raporturile normale cu o institutie. De la o eficienta a actului administrativ, trebuie sa mergem inainte si sa gandim o eficienta in favoarea cetateanului, care nu trebuie privit ca si contribuabil, ci ca si client al nostru", a spus city-managerul Eduard Florea, la vremea respectiva.Ilie Bolojan, primarul orasului Oradea, a declarat ca anul viitor, in cadrul unui proiect de modernizare a marilor bulevarde, stalpii de iluminat vor fi "inteligenti". Acestia vor fi dotati cu camere video, hotspot pentru internet wi-fi si cu senzori de miscare, intensitatea luminoasa fiind redusa in cazul in care nu trece nimeni prin zona. Astfel, se va face economie la energie electrica.Un alt proiect al primariei Oradea este sa puna camere de luat vederi care citesc numerele de inmatriculare la intrarile in oras, astfel incat taxa de trafic greu sa poata fi platita prin sms.Primaria Capitalei a implementat in perioada 2007-2009 un sistem inteligent de management al traficului. Acesta a costat circa 20 de milioane de euro, iar la vremea respectiva era unul dintre cele mai moderne din europa, fiind integrate 170 de intersectii.Pe baza informatiilor primite din intersectiile integrate in sistem, timpul de semaforizare se poate schimba automat pentru a decongestiona intersectiile. Sistemul trebuia sa dea unda verde si mijloacelor de transport in comun, insa acestea nu au fost echipate cu sisteme GPS, deci nu a putut fi folosit in acest sens.Sistemul de management al traficului s-a stricat in vara anului 2015 si nici pana acum nu este functional la capacitate maxima. In plus, acesta nu a mai fost extins si modernizat. Actualul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat in mai multe randuri ca va investi in extinderea si modernizarea acestui sistem.Un grup de tineri din Bucuresti a lansat in 2015 aplicatia gratuita pentru mobil civicalert.ro prin intermediul careia cetatenii pot reclama autoritatilor locale diverse probleme din oras. Problemele ce pot fi sesizate sunt: gropi in carosabil, ambuteiaje in trafic, masini parcate neregulamentar, maidanezi, semafoare defecte, ambuteiaje, strazi inundate, defrisari, gunoi aruncat pe strada, constructii ilegale si, mai nou, incalcarea legii antifumat. Reclamatiile sunt directionate automat catre relevante.Dupa ce ai descarcat aplicatia pe telefonul mobil, daca vezi ceva in neregula in oras - parcari ilegale, gropi, gunoaie si masini abandonate, trotuar deteriorat, sau blocaj rutier - intri in aplicatie, faci o poza, adaugi locatia cu ajutorul GPS-ului si pui o scurta descriere a situatiei, apoi trimiti sesizarea. Mai departe, aceasta este preluata de un operator, prelucrata si trimisa mai departe autoritatilor. Acestea au obligatia legala de a trimite un raspuns in 30 de zile. Cand exista un raspuns, acesta este trimis pe e-mail cetateanului care a facut sesizarea. Cand problema este rezolvata, cazul apare rezolvat in aplicatie.Civic Alert functioneaza datorita voluntarilor si donatiilor din mediul privat.Primaria sector 4 va incepe amenajarea a 13 parcari, ce insumeaza 3.000 de locuri. In cateva din cele 13 parcari noi se va implementa pana la finalul anului un sistem smart-parking, astfel incat cetatenii sa vada pe telefonul mobil, in baza unei aplicatii cate locuri sunt libere, sa isi rezerve locul si sa plateasca, a explicat edilul, a declarat intr-un interviu acordat HotNews.ro , primarul sectorului 4, Daniel Baluta. O noutate in Bucuresti: noile parcari din sectorul 4 vor fi dotate cu cate 2-3 statii de incarcare pentru masini electrice.Tot pe partea de smart city, dupa delegarea serviciului de salubrizare, una dintre cerinte ar putea fi pubelele inteligente, care anunta operatorul de salubrizare cand sunt pline, ca sa vina sa le goleasca, a mai spus edilul.