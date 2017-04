Concurs de idei pentru revitalizarea Halei Laminor: proiectl castigator propune conservarea halei si transformarea ei intr-un parc, amenajarea unei galerii de arta suspendate si a unei biblioteci

"Daca in prezent hala este mascata de vegetatia salbatica din jur, propunerea noastra vizeaza deschiderea intregii zone si transformarea halei intr-un parc verde, exterior si interior, avand atat un rol recreativ, cat si unul educativ. Un element central al halei va fi galeria de arta, suspendata pe terasele ce vor fi construite in interiorul cladirii. Prin aceasta galerie, hala Laminorului devine un spatiu deschis si accesibil, ce poate gazdui diverse evenimente sociale si culturale. De asemenea, proiectul nostru prevede amenajarea unor spatii de relaxare si infiintarea unei biblioteci publice. Mai mult, dimensiunile generoase ale halei permit si amenajarea unor facilitati sportive de utilitate publica. Daca unele proiecte de reconversie urbana pregatite pentru zona Malaxa implicau demolarea unei mari suprafete a halei, propunerea noastra urmareste conservarea, consolidarea si reproducerea elementelor arhitecturale originale ale locatiei. Dorim reciclarea materialelor si elementelor actuale ale cladirii si incurajam folosirea unei game restranse de materiale, pentru mentinerea autenticitatii halei", spun elaboratorii proiectului castigator.Proiectul are si o serie de elemente eco-friendly precum captarea energiei solare, captarea precipitatiilor pentru sistemul de irigatii sau utilizarea ventilatiei naturale. Proiectul a fost discutat cu cetatenii si s-au facut dezbateri.Concursul de proiecte a fost facut ca Primaria sectorului 3 sa isi faca o idee despre ce doresc cetatenii sa sa se intample in acest loc si cum poate fi revitalizata zona."Castigatorii vor continua discutiile cu privire la revitalizarea Halei cu Primaria Sector 3, proprietara acesteia, care are in plan transformarea si redarea catre comunitate a obiectivului de patrimoniu comunitar urban. Reprezentantii Primariei Sector 3 au precizat ca revitalizarea Halei Laminor este un proces de lunga durata, iar principalul scop este acela de a securiza si igieniza spatiul", scriu reprezentantii IPP pe pagina de Facebook.Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a anuntat pe pagina sa de Facebook, la inceputul acestui an, ca in Hala Laminor, monument istoric de categorie A, Primaria sectorului 3 intentioneaza sa amenajeze o sala de spectacole cu o capacitate de 2.000 de locuri, trei sali mai mici, de 500 de locuri fiecare, dar si alte cinci sali gen atelier pentru spectacole si evenimente mai mici. Hala ar putea gazdui si cel mai mare centru acvatic din Romania, spatii comerciale, iar in cadrul complexului vor fi amenajate si mai multe terenuri de sport, a anuntat edilul.Primaria sectorului 3 a cumparat in 2014 Hala Laminor din cadrul uzinelor Republica platind pentru ea circa doua milioane de euro. Inainte de a face achizitia, reprezentantii institutiei spuneau ca doresc sa dezvolte un parc stiintific acolo. In 2015, Primaria sectorului 3 prin societatea Administrare Active Sector 3, a initiat un plan urbanistic prin care dorea aprobare de la Primaria Capitalei si Ministerul Culturii sa construiasca in incinta fostelor uzine Republica un cartier de turnuri cu 25 de etaje inaltime. O parte dintre blocuri erau prevazute in interiorul Halei Laminor, realizata dupa planurile arhitectulu Horia Creanga, si care este monument istoric de categorie A.De atunci nu s-a mai auzit nimic despre acest proiect.