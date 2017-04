Santierele nedorite din Bucuresti: Primaria Sectorului 4 inlocuieste gardul viu de pe bd. Tineretului cu tuia si schimba bordurile noi din Berceni. Cativa cetateni din zona se opun lucrarilor

Primaria sectorului 4 reamenajeaza spatiile verzi aferente blocurilor si trotuarelor de pe bd. Tineretului. Mai multi cetateni din zona reclama faptul ca angajatii ADP taie gardul viu din gradinile blocurilor desi acesta se afla intr-o stare buna, planteaza tuia in loc si schimba bordurile, desi nu ar fi nevoie de aceste lucrari. Acelasi tip de lucrari si in Berceni, pe Aleea Tomesti."Astazi, 13 aprilie, este o saptamana de cand ADP Sector 4 smulge gardul viu de pe latura frontala a gradinilor blocurilor de pe Bulevardul Tineretului, lasand neatinse celelalte 3 laturi si devasteaza zona in acest proces. Cetatenii nu sunt de acord cu inlocuirea gardului viu, care a crescut in 40 de ani lat si frumos, cu pomisori de tuia cumparati de la o firma doar pentru a face vanzari inutile prin contracte cu statul. Lucratorii ADP spun ca pomisorii smulsi vor fi folositi pentru a umple din golurile existente pe alocuri, pe celelalte 3 laturi ale gradinii, dar in realitate taie cu lopetile arbustii si ii pun pe marginea soselei pentru a fi ridicati. In paralel cu plantarea de pomisori de tuia se schimba bordurile cu argumentul ca se lasa pamantul, dar pozele demonstreaza ca bordurile, asa vechi cum sunt, au fost montate foarte bine si sunt in stare foarte buna, aliniate. Nu exista niciun motiv sa schimbe bordurile decat de a mai da un contract firmei GEVA CONSTRUCT degeaba din banii nostri", a sesizat redactia HotNews.ro - Florentina Constantin, un cetatean care locuieste in zona."Intreg bulevardul Tineretului se reamenajeaza - tot ce inseamna aspersoare, gazonare, fiindca in anumite locuri nu mai este. Gardul actual se muta in spatele blocurilor, unde este nevoie de el, iar pe tot bulevardul se pune tuia", au explicat reprezentantii Primariei sector 4 pentru HotNews.ro. Intrebati despre costurile operatiunii de reamenjare, acestia nu au putut da un pret.