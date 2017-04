Proiect: Primaria Sectorului 3 vrea sa amenajeze un centru pentru inchirierea de biciclete in Parcul Titan

Copiii de pana la 16 ani si pensionarii vor avea acces gratuit timp de 2 ore pe zi, potrivit sursei citate. Pentru realizarea proiectului, Primaria sector 3 va aloca 25.000 de lei."In clasamentul celor mai poluate capitale europene cu praf (particula PM10), Bucurestiul se claseaza pe pozitia a doua, potrivit unui studiu realizat in 2014 de Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, pe baza datelor Eurostat. Situatia este suficient de grava incat, in 25 septembrie 2014, Uniunea Europeana a deschis o procedura de infringement impotriva Romaniei. (...) Consideram ca promovarea si crearea infrastructurii pentru ca mnersul pe bicicleta sa devina pentru cetateni obisnuinta - in faza incipienta, cel putin ca metoda de relaxare - este o obligatie inclusiv pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti", se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare.Cetatentii pot contributi la imbunatatirea proiectului trimitand sugestiile lor la adresa consiliu@primarie3.ro.Dupa finalizarea dezbaterii publice, proiectul va fi discutat de consilierii locali sector 3, iar daca va fi aprobat, va fi implementat.Asociatia Green Revolution detine in Bucuresti o retea de 10 statii automatizate, prin intermediul careia pot fi inchiriate 180 de biciclete.Statiile automatizate sunt prezente in: Piata Unirii, Centrul Vechi (Piata Sfantul Anton), Piata Universitatii, Piata Revolutiei, Piata Romana, Piata Victoriei, Piata Charles de Gaulle, Arcul de Triumf, Kaufland Barbu Vacarescu, Sky Tower. Citeste aici mai mult. In parcurile din Bucuresti asociatia mai detine doua centre de inchiriere: Parcul Herastrau - intrarea Charles de Gaulle si Parcul Tineretului - intrarea Gheorghe Sincai.