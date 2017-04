Un detasament de infanteristi marini romani va participa la exercitiul multinational  "Summer Shield", in Letonia

Exercitiul, desfasurat in baza militara Adazi din Letonia, sub conducerea comandantului Batalionului de Sprijin leton, locotenent-colonelul Gert Savins, are ca obiectiv principal cresterea nivelului de instructie colectiva si al interoperabilitatii in domeniul operatiilor la nivel tactic ca forta de sprijin, se arata intr-un comunicat emis de Ministerul Apararii Nationale.