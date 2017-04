Galati: Consilierii locali au decis suspendarea functionarii sistemului centralizat de termoficare pe termen nedeterminat

Consilierii locali din municipiul Galati au aprobat, in sedinta extraordinara de miercuri, suspendarea furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, incepand cu 1 mai.Totodata, printr-o alta hotarare s-a decis ca valoarea ajutorului financiar pentru cei care depind de sistemul centralizat de termoficare sa fie de 3.000 lei pentru achizitionarea unui sistem de incalzire si apa calda alternativ. Pot beneficia de aceste ajutoare persoanele singure care au un venit net mediu lunar sub 2.500 de lei; familiile formate din doi membri care au un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 2.000 lei; familiile formate din trei membri care au un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.700 Lei; familiile formate din patru sau mai multi membri care au un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.450 lei.Vor beneficia in anumite conditii de ajutorul de 3.000 de lei si utilizatorii bransati care au datorii pana in suma de 3.000 de lei la incalzire, insa acestia vor trebui sa isi asume un angajament de plata a datoriei in termen de 12 luni, precum si cei care s-au debransat in trecut si care nu au datorii, dar in aceste cazuri va fi nevoie de anchete sociale.Hotararile consilierilor locali vin ca urmare a costurilor mari pe care trebuie sa le suporte municipalitatea pentru functionarea sistemului centralizat de termoficare pe baza de subventii, primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu (PSD), fiind sustinatorul suspendarii acestui serviciu."Sunt 12 milioane de euro care se scurg an de an pe absolut nimic, oamenii care au considerat pana acum sa ramana bransati la sistemul centralizat vor fi ajutati cu suma de 3.000 de lei care sa le asigure independenta din punct de vedere a apei calde si caldurii pe timp de iarna vom depune toate eforturile posibile ca niciunul dintre cei care vor beneficia de aceste ajutoare sa nu aiba probleme in accesarea lor", a afirmat Pucheanu, la sfarsitul sedintei de CL.El a mai spus ca actualul sistem reprezinta "o cangrena"."E o cangrena din punctul meu de vedere care trebuie extirpata pentru ca restul trupului sanatos sa poata sa mearga mai departe", a afirmat Pucheanu.Primarul a precizat ca este vorba despre o suspendare pe termen nedeterminat a functionarii sistemului centralizat de termoficare, adaugand ca sistemul s-ar putea redeschide numai daca va aparea in viitor o varianta viabila, dar numai cu o contorizare separata pe fiecare apartament.Consilierii PNL s-au abtinut de la vot pe cele doua hotarari luate in CL Galati, motivand ca decizia privind suspendarea functionarii sistemului de termoficare trebuia amanata, acestia sustinand ca s-ar putea face delegarea gestiunii asigurarii acestui serviciu.Primarul a spus ca galatenii vor avea totusi apa calda in sistem centralizat pana pe 30 aprilie, dar e posibil sa se mai prelungeasca aceasta perioada de tranzitie cu inca 30 de zile.Sindicalistii societatii Calorgal, care asigura furnizarea de agent termic in sistem centralizat la nivelul municipiului Galati, au lansat, luni, un apel public catre autoritatile centrale si locale pentru mentinerea sistemului. Ei au solicitat amanarea luarii unei decizii de catre Consiliul Local.Ei spuneau atunci ca in situatia in care sistemul public de termoficare este inchis, trebuie sa fie initiat un Plan social cu masuri concrete in sprijinul salariatilor si sa se faca demersurile necesare pentru obtinerea veniturilor in completare prevazute de OUG 36/2013 pentru cei 527 salariati ai Calorgal S.A si cei 345 de salariati ai Electrocentrale S.A care ar urma sa ramana fara locuri de munca.Pe de alta parte, administratorul special al Electrocentrale Galati, Sinan Mustafa, a afirmat in repetate randuri, in trecut, ca sustine mentinerea sistemului centralizat de termoficare al orasului pe perioada sezonului rece, estimand ca efortul financiar al Primariei se va reduce semnificativ, in conditiile in care societatea pe care o reprezinta poate prelua si partea de distributie a energiei termice de la Calorgal.In municipiul Galati, in momentul de fata se asigura furnizarea apei calde in sistem centralizat, dupa ce la inceputul lunii aprilie caldura a fost oprita. Totusi, in perioada 1-9 aprilie, nu s-a putut asigura furnizarea apei calde din cauza faptului ca autoritatile locale au intarziat semnarea contractului cu ArcelorMittal Galati, compania care furnizeaza aburul necesar producerii apei calde de catre Electrocentrale in timpul sezonului cald. Intarzierea cu care s-a reluat furnizarea apei calde a fost cauzata si de anumite proceduri tehnologice necesare.Potrivit datelor Calorgal, din cele 98.000 de apartamente din Galati, circa 36.000 dintre acestea mai sunt bransate la sistemul centralizat de termoficare, dar sunt destule nelocuite.