Alina Laufer, vedeta in emisiunile mondene si sotia secretarului de stat in Ministerul Mediului de Afaceri, Ilan Laufer, numita in consiliul de administratie al unei firme infiintate de Firea

"O cunosc pe doamna Gabriela Firea de foarte multa vreme si mi-am pus experienta la dispozitia dumneaei in randuri repetate. Nu sunt sportiva de performanta, insa am facut cursuri de antrenor. Am facut niste cursuri pentru mine", a declarat aceasta pentru stirileprotv.ro.Alina Laufer a fost sotia unui cantaret de muzica latino, Jorge, inainte de a se casatori cu Ilan Laufer. Ea si-a postat pe contul de Facebook o multime de fotografii in ipostaze provocatoare.Nu este clar pana in acest moment ce background profesional o recomanda pentru ocuparea postului incredintat de Primaria Bucuresti, dat fiind ca Primaria nu a furnizat un CV al vedetei de emisiuni mondene.Potrivit informatiilor de pe pagina de Facebook, Alina Laufer a invatat la Colegiul National Mihai Viteazul si a terminat Universitatea Bucuresti - facultatea Administratie Publica.