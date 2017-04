Gabriela Firea: In Bucuresti vor exista 50 de puncte dedicate colectarii selective unde cetatenii vor putea obtine bani sau vouchere in schimbul deseurilor reciclabile

"La propunerea Green Group, vom implementa un program de colectare selectiva a deseurilor, in baza unui acord de parteneriat. Concret: vor fi 50 de puncte de colectare a deseurilor. Parte din aceste puncte de colectare vor fi complet automatizate, parte dintre ele vor fi deservite de operatori. Aceste puncte de colectare sunt diferite de cele existente pentru faptul ca ele vin sa incurajeze colectarea selectiva, deoarece ofera in schimbul PET-urilor bani sau vouchere, care pot sa fie folosite in supermarket-uri", a precizat edilul general, in cadrul Forumului "Capitala verde. Investitii in mediu pentru Bucuresti", potrivit Agerpres.Gabriela Firea a mentionat ca aceste statii vor fi amplasate pe domeniul public, in zona scolilor, a parcurilor sau spitalelor. Vor exista zece tipuri de deseuri care vor putea fi colectate selectiv.