Gabriela Firea: In curand va fi functional un sistem operational pentru managementul calitatii aerului in Bucuresti

Statiile fixe vor fi amplasate in zona spitaalelor, scolilor, parcurilor si spatiilor de agrement, cele relocabile in zona mijloacelor de transport, iar celelalte 20 de echipamente in zona mijloacelor de transport in comun, a explicat primarul general."Vom putea afla nivelul de poluare si vom putea alerta institutiile care trebuie sa ia masuri", a declarat primarul general.In plus, Gabriela Firea a declarat ca acum se recicleaza doar 5% din deseurile rezultate, iar pana la finalul anului trebuie sa se ajunga la 15%, altfel vor fi amenzi usturatoare.In 2020 tinta de reciclare este de 50%.