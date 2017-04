Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat marti infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov si a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti-Ilfov

"Infiintarea ADITPBI este singura varianta prin care putem organiza un serviciu de transport public in Bucuresti si localitatile limitrofe la standardele si cerintele Regulamentului 1370 al Parlamentului European, in caz contrar existand pericolul iminent al declansarii procedurii de infringement. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara va oferi cadrul necesar pentru organizarea unui transport public de calitate in zona metropolitana a Bucurestiului si va rezolva toate situatiile conflictuale din prezent, in beneficiul calatorilor", a explicat Gabriela Firea.In ceea ce priveste Asociatia Termoenergetica, aceasta urmeaza sa fie constituita in baza asocierii dintre Municipiul Bucuresti, orasul Popesti-Leordeni si comuna Chiajna. Scopul este infiintarea, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciului de alimentare cu energie termica.