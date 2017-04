Primaria Capitalei va propune Ambasadei Italiei un schimb de terenuri pentru a salva cei 3.000 de metri patrati din Parcul Nicolae Iorga, scosi recent la licitatie

"Am aflat cautand in arhiva ca in 2012 Ambasada Italiei a solicitat Primariei Capitalei un schimb de terenuri dorind sa renunte la aceasta suprafata de 3.000 mp, sa ramana parc public. La schimb a solicitat o suprafata in zona de nord a capitalei, unde acum se afla o resedinta particulara. Propun sa facem un schimb de terenuri, ceea ce s-a solicitat in 2012. Daca nu se va reusi, ulterior vom intra in negociere pentru recuperare. Trebuie sa avem grija si de bugetul capitalei. Prioritar ar fi sa oferim un teren la schimb, sa vedem daca vor accepta o alta suprafata de teren decat cea din zona de nord, care este cupata. Speram sa salvam si acest parc asa cum dorim sa salvam cat mai multe parcuri din Capitala, care au fost retrocedate", a declarat Gabriela Firea.Ambasada Italiei a scos la licitatie Parcul Nicolae Iorga de pe Calea Victoriei nr. 184-188, folosit in prezent ca parc public. Spatiul verde are o suprafata de circa 3.000 mp, este proprietatea statului italian, iar pretul de pornire al licitatiei este de 5.525.700 euro. Daca Primaria Bucuresti sau primaria de sector vrea sa pastreze destinatia de parc, s-ar putea inscrie in licitatie sau in discutii cu statul italian. Daca parcul va fi cumparat de o entitate privata, exista posibilitatea ca pe teren sa se ridice constructii.Ce interesati pot depune ofertele la Biroul Administrativ al Ambasadei Italiei la Bucuresti pana pe 15 mai 2017, orele 12.00."Ambasada Italiei isi rezerva dreptul de a efectua vanzarea chiar si in cazul in care va exista o singura oferta, considerate valabila, conforma si adecvata, precum si dreptul de a anula, a suspenda sau a revoca procedura de licitatie in orice etapa, conform legislatiei in vigoare. Modalitatea', potrivit informatiilor publicate pe site-ul ambasadei Ambasada Italiei a mai scos la licitatie urmatoarele imobile: Targoviste (Calea Domneasca nr. 165); Galati (Str. Garii nr. 38); Braila (Str. R.S. Campiniu nr. 35); Constanta (Bd. Mamaia nr. 42); Bucuresti (Str. Luigi Cazzavillan nr. 26-28 Sector 1).In perioada 2001-2013, au fost retrocedate in Bucuresti 36 de hectare in parcuri, iar in ultimii 16 ani au fost restituite 23 hectare de spatii verzi/ locuri de joaca, potrivit unui inventar facut recent de Primaria Capitalei. Aceste terenuri au fost retrocedate fie prin dispozitie de primar, fie in baza unor hotarari judecatoresti. Primarul General, Gabriela Firea, a anuntat recent ca va constitui un grup de lucru care sa identifice solutiile legale pentru a putea recupera parcurile, spatiile verzi sau terenurile pe care sunt amenajate locuri de joaca si care au fost retrocedate, iar recuperarea va incepe in acest an.