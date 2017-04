Firea va organiza concursurile "Cel mai frumos balcon" si "Cea mai frumoasa fatada", bucurestenii fiind invitati sa isi impodobeasca si sa curete cladirile, balcoanele, ferestrele si gradinile

"Dorim sa-i incurajam, sa-i stimulam pe bucuresteni, pe reprezentantii asociatiilor de proprietari si ai societatilor comerciale sa participe la acest efort de ecologizare si infrumusetare a orasului demarand prin ARCUB un concurs cu premii constand in bani si anumite obiecte de gradinarit, iar acest concurs se va referi la "Cea mai frumoasa fatada", "Cea mai frumoasa curte", "Cel mai frumos balcon din Bucuresti", "Cea mai frumoasa fereastra". Noi am dat chiar si un exemplu, am infrumusetat fatada cladirii PMB cu mai multe jardiniere in care am asezat, spun eu ceva ce se potriveste pentru cladirea aceasta, muscate si alte flori decorative. Am luat acest exemplu de la marile capitale ale lumii pe care le-am vizitat ca jurnalist si senator, mai putin ca primar general pentru ca nu am avut timp, si in care autoritatea locala ii incurajeaza pe cetateni in acest efort", a declarat primarul Gabriela Firea."Ne dorim cat mai multe cladiri curate, impodobite cu flori si plante decorative la ferestre, cu spatii verzi aranjate, pomi ingrijiti. (...) Speram sa ni se alature cat mai multi bucuresteni, in acest demers, in urma caruia vom avea nu doar un oras mai frumos, ci si mai verde, mai sanatos. Mai mult, intr-una din sedintele viitoare ale Consiliului General vom veni si cu o propunere de stimulente financiare, respectiv reduceri la taxele si impozitele locale, pentru cei care contribuie la aspectul placut si ecologic al cladirilor din Bucuresti", a mai declarat primarul general.