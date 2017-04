Consiliul General al Municipiului Bucuresti va discuta marti propunerea primarului general Gabriela Firea de a infiinta inca zece companii municipale

Cele zece companii pe care primarul Gabriela Firea vrea sa le infiinteze sunt:1. Compania Municipala Tehnologia Informatiei Bucuresti S.A.2. Compania Municipala Sport Pentru Toti Bucuresti S.A.3. Compania Municipala Managementul Transportului Bucuresti S.A.4. Compania Municipala Publicitate si Afisaj Bucuresti S.A.5. Compania Municipala Paza si Securitate Bucuresti S.A.6. Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti S.A.7. Compania Municipala Imobiliara Bucuresti S.A.8. Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A.9. Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti S.A.10. Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti S.A.Companiile vor avea doi actionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti si SC Service Ciclop SA. Capitalul social al fiecarei societati va fi de 120.000 de lei.Sediile societatilor se vor afla pe str. Aristide Demetriade nr. 2, et 2, fiecareia urmand sa ii fie alocat un birou diferit, conform unui contract de comodat incheiat intre societatea Apa Nova Bucuresti SA si Municipiul Bucuresti prin primarul general.Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat la finalul lunii martie infiintarea altor zece companii pe actiuni propuse de primarul general Gabriela Firea. Societatile se vor ocupa de: activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta, producerea, transportul si distributia energiei electrice, consolidari, constructia de drumuri si poduri, gestionarea locurilor de parcare, managementul traficului, activitati medicale, turism, administrarea spatiilor verzi si agrement.La finalul lunii ianuarie 2017, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat infiintarea Trustulului de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA, societatea de constructii am municipalitatii. Societatea are doi actionari: Consiliul General al municipiului Bucuresti (99,99%) si Service Ciclop (0,01%). Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA are un capital de 12 milioane lei.Daca vor fi aprobate si cele 10 companii aflate pe ordinea de zi a sedintei CGMB de marti, Primaria Capitalei va avea 21 de firme.