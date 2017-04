RA-APPS lamureste misterul vopsirii blocului Rosenthal: A primit somatie de la Politia Locala, aflata in subordinea Primariei Bucuresti, sa curete fatadele de inscriptii in 48 de ore

"Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" (R.A.-A.P.P.S.), prin Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar (S.A.I.F.I.), detine un procent de 2,07% din imobilul situat in Calea Victoriei nr. 22, respectiv spatiul aflat la parterul cladirii", a precizat regia, intr-un comunicat remis HotNews.ro.Potrivit sursei citate, Primaria Municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Politie Locala si Control "a transmis R.A.-A.P.P.S., respectiv S.A.I.F.I., o somatie prin care a solicitat ca, in termen de 48 de ore, sa fie luate masurile necesare pentru curatarea fatadei imobilului mentionat, intrucat coloanele din zona spatiului comercial (aflat in administrarea S.A.I.F.I.) au fost inscriptionate cu desene de tip graffiti, de catre persoane necunoscute"."Vazand ca desenele nu pot fi indepartate prin spalare, personalul ce deserveste spatiul respectiv a incercat sa le acopere cu vopsea lavabila".La nivelul S.A.I.F.I. s-a constituit o comisie interna de cercetare disciplinara, "iar dupa finalizarea cercetarii se vor lua masurile legale ce se impun si se vor aplica sanctiuni celor responsabili", potrivit comunicatului citat.In cursul zilei de joi, S.A.I.F.I. a contactat un expert autorizat de Ministerul Culturii, care urmeaza sa ofere solutia tehnica de readucere a spatiului afectat la forma initiala. Orice alta interventie se va face numai dupa obtinerea avizului Ministerului Culturii, precizeaza RA-APPS.