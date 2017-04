Si primarul Ilie Bolojan propune ca Oradea sa gazduiasca universitatea finantata de Soros

Anterior, si primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a transmis rectorului Universitatii Central-Europene o scrisoare de solidaritate si o oferta pentru relocarea acesteia la Arad , unde pune la dispozitie doua cladiri cu un total de peste 6.000 de metri patrati pentru procesul educativ, cazarea studentilor si servirea meselor."In conditiile in care Ungaria si-a modificat legislatia privind functionarea institutiilor de invatamant acreditate si in alte tari, ceea ce va face ca Universitatea Central Europeana (CEU) sa nu mai poata functiona la Budapesta, cred ca ar fi o idee buna sa facem o oferta acestei universitati de prestigiu pentru a functiona in viitor la Oradea. Am castiga un centru de excelenta cu deschidere internationala pentru orasul nostru si am dovedi inca o data vocatia central-europeana a orasului Oradea", a scris primarul Ilie Bolojan pe Facebook *****Guvernul ungar a propus saptamana trecuta un proiect de lege care sa reglementeze universitatile straine din tara. Liderii CEU spun ca universitatea lor este vizata in mod special si au avertizat ca este posibil sa fie nevoiti sa o inchida.Una dintre conditiile ce vor fi impuse este sa aiba un campus in statul sau de origine, New York, iar o alta este sa existe un acord bilateral de sustinere intre Ungaria si Statele Unite.Ministerul Educatiei a spus pentru MTI ca este dispus sa incheie un acord bilateral cu statul New York, care are jurisdictie in chestiuni legate de educatie.Un astfel de acord ar fi mult mai usor de incheiat decat unul cu administratia lui Donald Trump, care a avut o serie de diferende cu Soros in ultimii ani.Conditia privind campusul din statul de origine reprezinta o problema numai pentru CEU, deoarece toate celelalte universitati straine din Ungaria au deja astfel de campusuri.Mii de oameni, unguri si straini, au protestat la Budapesta fata de proiect.Premierul ungar Viktor Orban a acuzat vineri Universitatea Central-Europeana din Budapesta, finantata de George Soros, ca a "trisat" in procesul de acordare a diplomelor si ca incalca reglementarile ungare.Orban a criticat organizatiile neguvernamentale finantate de Soros, care urmeaza modelul "Societate Deschisa", care contravine "democratiei iliberale" pe care o prefera el. Una dintre principalele surse de tensiuni a fost migratia.Premierul de dreapta, care la randul sau a beneficiat de pe urma unei burse finantate de Soros la un moment dat, afirma ca ONG-urile care primesc fonduri din strainatate se amesteca in afacerile ungare si intentioneaza sa inaspreasca normele ce le guverneaza.Fondata in 1991, CEU opereaza exclusiv la Budapesta, dar ofera diplome recunoscute atat in Uniunea Europeana, cat si in Statele Unite. Marti, Ungaria a aprobat, in procedura de urgenta, legea care ar putea oblige universitatea finantata de George Soros sa isi incheie activitatea in tara , in pofida protestelor fata de plan si a condamnarii internationale, relateaza Reuters.