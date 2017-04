Primaria Capitalei vrea sa modernizeze parcurile Carol, Cismigiu si Herastrau, o investitie de 56 milioane lei

In plus, s-a aprobat refacerea unui pod din parcul Cismigiu, investitie estimata la 1,6 milioane lei, si refacerea malurilor lacului Herastrau, o investitie de circa 45 milioane lei.In bugetul Primariei Capitalei pe anul 2017, pentru cele 11 parcuri din Bucuresti au fost prevazute 27 milioane de euro, din care va fi asigurata finantarea pentru:-reparatii capitale pentru malurile lacului Herastrau,- reparatia sistemului de irigatii din Parcul Carol,- reparatii capitale la podul din Parcul Tineretului,- reparatii la locurile de joaca si aparatele de fitness in toate parcurile.