Bucuresti: Primaria Capitalei va semaforiza 101 de intersectii

Cele 101 intersectii care vor fi semaforizate sunt:"Datorita modificarilor aparute in desfasurarea traficului rutier, determinate de cresterea continua a parcului de autovehicule, cresterea indicelui de mobilitate a parcului auto existent si a cresterii numarului de autovehicule ce tranziteaza municipiul Bucuresti, capacitatea de circulatie a strazilor este in continua scadere. In plus, la o mare parte din intersectiile existente nesemaforizate exista o serie de puncte de conflict intre pietoni, biciclisti si autovehicule. De asemenea, pe anumite artere de circulatie din Capitala, cu toate eforturile depuse de Politia Rutiera pentru prevenirea accidentelor, se constata, in continuare, aparitia unor evenimente rutiere cu consecinte umane si materiale grave", se arata in proiectul de hotarare adoptat miercuri de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.