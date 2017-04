Primaria Capitalei: Varuirea cladirilor monument istoric de pe Calea Victoriei este ilegala si constitutie infractiune. Primarul a solicitat Politiei Locale sa trimita de urgenta echipaje

"Varuirea celor doua cladiri este ilegala si constituie INFRACTIUNE! Primarul General, Gabriela Firea, a solicitat Politiei Locale sa trimita de urgenta echipaje in teren pentru a lua toate masurile in ceea ce priveste identificarea si sanctionarea celor care au executat ILEGAL aceste interventii asupra celor doua monumente istorice. Facem precizarea ca, in conformitate cu legislatia de specialitate in vigoare, orice interventie asupra cladirilor monument istoric din Capitala se poate realiza NUMAI cu autorizatie de construire emisa de PMB si aviz de la Ministerul Culturii", se arata intr-o precizare PMB remisa HotNews.ro.Miercuri dimineata, blocul Rosenthal, cladire monument istoric careia, in urma cu o zi, i-au fost varuite in alb coloanele de la parter, primea o noua schimbare estetica. O echipa de muncitori care sustineau ca sunt trimisi de administratia locala vopseau coloanele in gri. "Ieri am dat cu amorsa, nu cu var. Acum am venit cu vopseaua", a explicat unul intre muncitori.Muncitorii au spus unui reporter HotNews.ro ca sunt trimisi de Primarie si ca, in urma cu o zi, tot ei au "lucrat" la cladire, doar ca nu au dat cu var - asa cum s-a scris in presa - ci au dat cu amorsda pentru ca azi sa revina cu vopseaua. Motivul vopsirii coloanelor? Graffitiurile si afisele ce s-au tot adunat pe stalpi.Unui alt reporter HotNews.ro care a discutat cu acestia, muncitorii au zis ca sunt doar angajati ai unei firme care ar avea contract cu Primaria si ca institutia le-ar fi cerut sa acopere graffiti-urile de pe coloanele cladirii."Au venit cei de la Primarie si de la Politia locala si ne-au sesizat. De ce nu a intervenit Politia cand au scris cu graffitti?', a spus unul dintre muncitori., finalizat in 1938, a fost ridicat de catre Banca Nationala a Romaniei cu aproximativ 35 de milioane de lei, sub supravegherea arhitectului sef al bancii centrale, Radu Dudescu.Edificiul a ramas in constiinta bucurestenilor drept "Blocul Rosenthal", datorita magazinului cu portelanuri fine, numit Rosenthal, existent aici inainte de ridicarea imobilului de astazi. ( sursa Dupa anul 1948, comunistii au transformat-o in Banca de Comert Exterior, iar dupa anii 80, cladirea a fost lasata sa se distruga. Dupa 1989 blocul trece pe rand in proprietatea Bancorex, BCR, Directia Generala a Vamilor, RA-APPS si, din 2006, se afla in proprietatea publica a municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).