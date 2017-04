​​VIDEO-INTERVIU Daniel Baluta: Primaria Sector 4 poate incepe din aceasta saptamana ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe carosabil. Pana la finalul anului vom avea parcari inteligente. Primaria se muta la mall-ul Grand Arena. Acuze de santaj la adresa REBU

Sunt doua situatii extrem de importante pe care le abordam. Pe de o parte, cand ridicam masini, motivele pentru care le ridicam sunt legate de faptul ca acestea impiedica in mod efectiv accesul, traficul,mijloacele de transport in comun. De aceea, dorinta pe care o avem este de a le ridica pe acelea. Si asta se vede si prin taxa pe care am fixat-o pentru ridicarea masinilor, de 150 de lei. Nu este o afacere. Acum 4 ani costul era de 750 lei, deci nu intentionam sa facem o vanatoare de autoturisme sau sa avem o norma zilnica de ridicat pentru ca nu acesta este rolul pe care il are administratia publica locala.Al doilea aspect este legat de faptul ca trotuarele sunt sufocate de masini. De aceea, am incercat sa gasesc un echilibru intre lipsa acuta a locurilor de parcare si realitatea ca pietonii nu mai au pe unde sa treaca. Din acest motiv, plecand de la premiza ca pana acum am ridicat mai mult de 700 de vehicule abandonate, inseamna ca simetric s-au creat 700 de locuri de parcare noi. Aceasta actiune, sa redam trotuarele oamenilor, se desfasoara pe marile bulevarde. Discutam de 10 locatii.Amenda este de 125 lei.Prefer sa am aceasta campanie de sanctionare si sa ridic doar masinile care incurca traficul. Pot ridica masinile incepand de astazi. Din experienta pe care deja am capatat-o, am sesizat urmatorul lucru. In acest moment, dupa aplicarea amenzilor, 80% din aceste trotuare despre care va vorbesc sunt libere. Oamenii au inteles aceasta necesitate chiar daca nu au fost multumiti. Imi pare rau ca in aceasta maniera a trebuit sa actionam, insa rezultatul este pana la urma cel care conteaza. Realitatea este ca trotuarele sunt goale. De aceea ma intereseaza mai mult preventia, ma intereseaza mai mult prin avertismente, prin amenzi minimale, sa putem sa constientizam ca anumite zone trebuie respectate si mai putin sa avem aceasta sanctiune coercitiva maxima - ridicarea masinii- care creaza un mare disconfort oricarui cetatean.Am dat in jur de 2.000 de instiintari si circa 200 de amenzi.Da, a fost adoptat in sedinta de luni si este in vigoare.Ca sa putem ajunge la un astfel de cost, de 150 lei de masina, evident ca nu putem discuta de o externalizare a acestui serviciu. Politia locala deja are o masina speciala. Am alocat in bugetul pe anul 2017 bani pentru inca doua masini. O masina de ridicat costa in jur de 15.000 euro. Cu 30.000 de euro putem cumpara doua masini, astfel incat acest tip de activitate il vom desfasura exclusiv cu resursele proprii. Daca scopul unei societati comerciale este de a obtine profit, Primaria prin serviciile pe care le preseteaza in aceasta privinta nu are acest scop, ci are scopul de a indruma cetatenii si de ai proteja pe cei care nu pot sa-si exprime aceasta nemultumire.Deja am intreprins masuri. Prima masura este legata de ridicarea epavelor. Am ramas surprins sa constat ca discutam de 2.000 de epave la nivelul sectorului 4. Cam de aici am plecat. Doi, sunt gata si procedurile si documentatia pentru 13 parcari care insumeaza 3.000 de locuri. Unele dintre ele, din cauza locatiilor, genereaza controverse, insa este o realitate ca avem nevoie de locuri de parcare. Mai mult, sunt convins ca miercuri, in sedinta Consiliului General, solicitarea Consiliului local sector 4 de a ne permite sa amenajam pe marile bulevarde locuri de parcare va fi adoptata astfel incat putem fara niciun fel de problema sa dezvoltam reteaua de parcaje la nivelul marilor bulevard, astfel incat o buna parte dintre masinile care acum sunt parcate pe trotuarele extrem de late, sa intre in legalitate. Altfel riscam sa facem o discriminare. Pe trotuare sunt doua randuri, poate chiar trei randuri de masini parcate. Pentru un rand de masini, in mod obiectiv este loc. Insa nu exista legislatie pentru chestiunea asta, de aceea, ceea ce putem sa facem noi este sa intram in legalitate cu aceste locuri de parcare, pe de o parte, iar restul masinilor sa nu mai existe in acea zona pentru ca de aceea ne luptam si ne zbatem sa cream noi locuri de parcare.Vestea buna este ca sunt gata studiile de fezabilitate, procedura este facuta, astfel incat nu ne ramane decat sa semnam contractele. Ele au sursa de finantare diversa. Pentru cele la care deja am bani, si discut despre 5 obiective, vom incepe lucrarile in circa 3 saptamani.Prima si cea mai importanta este strada Secerei. A doua este Piata Sudului, a treia este IMGB, a patra este Piata Berceni-Oltenitei. A cincea este Sos. Oltenitei, zona in care acum este plasata societatea noastra comerciala, SC ADP 4. Acestea sunt cele 5 locatii. In plus, pe Soseaua Berceni, pe tronsonul Piata Sudului, care este in administrarea noastra in prezent, atat pe partea stanga cat si pe partea dreapta dorim sa facem parcari in spic, redand in felul acesta o banda circulatiei si tripland numarul locurilor de parcare.Ca sa va pot spune, trebuie sa reusesc sa fac un studiu de fezabilitate care va genera si indicatorii tehnico-economici. Nu pot sa fac o estimare, insa va spun ca este extrem de ieftin sa generez pe o infrastructura deja existenta niste locuri suplimentare. Nu pot sa va spun exact la linie, insa mizez pe multe mii de locuri de parcare, poate chiar 10.000, la niste costuri extrem de mici. Nu putem sa comparam o infrastructura pe care trebuie sa o facem de la zero cu una la care avem de schimbat o bordura si avem de turnat ciment.Deja Consiliul local sector 4 a delegat temporar gestiunea serviciului de salubrizare catre SC ADP4. Vreau sa stiti urmatorul lucru. In luna iulie 2016, am notificat societatea comerciala REBU SA ca la data de 10 ianuarie expira contractul. Aceasta obligatie era majora din partea mea deoarece exista o clauza contractuala foarte interesanta care spunea: "daca in termen de 6 luni inainte de expirarea contractului, autoritatea contractanta nu face notificare, contractul se prelungeste automat cu 10 ani".Noi de-a lungul acestor luni am facut strategia de salubrizare, regulamentul, legislatia in vigoare s-a schimbat in mod determinant, astfel incat ultimele modificari din luna noiembrie au si marcat momentul in care caietul nostru de sarcini era in lucru. V-as ruga sa-l cititi, este unul performant cu niste solicitari in concordanta cu anul 2017. Discutam inclusiv de tomberoane inteligente care ne anunta in momementul in care sunt pline pentru ca asa este in orice capitala europeana.In mod firesc, pentru asigurarea continuitatii, de la data de 10 ianuarie pana pe 10 aprilie, am prelungit contractul cu SC REBU in concordanta cu prevederile legale. Din nefericire, societatea comerciala SC REBU SA a crezut ca acest contract este un drept mostenit. Probabil cei 20 de ani pe care i-au petrecut alaturi de administratia locala sector 4 i-au determinat sa-si piarda perceptia realitatii astfel incat obligatiile ce le reveneau, acelea de a asigura continuitatea serviciului de salubrizare, nu le-au respectat. Nu ne-au prezentat documentele, nu ne-au prezentat studiile de fundamentare ale preturilor, nu ne-au predat tomberoanele, nu ne-au predat cosurile, nu ne-au predat utilajele.Aceasta afirmatie reprezinta un abuz iesit din comun din partea acestei societati comerciale. Simplu fapt care demonteaza orice prezumtie de acest fel este legata de modalitatea in care dansii ridicau gunoiul menajer. Taxa pe gunoiul menajer, profitul si toate aceste lucruri se duceau la SC REBU SA pentru ca era o societate ce a inregistrat in permanenta profit. Concesiunea serviciului este evidenta inclusiv din modul in care aceasta taxa s-a incasat. Faptul ca dansii incearca sa santajeze, incearca sa creeze niste probleme de sanatate publica, incearca sa oblige intr-un fel sau altul administratia publica locala sector 4 sa continue relatiile contractuale este evident in aceasta abordare.Am intreprins toate demersurile legale, am solicitat ANRSC-ului sa intervina in aceasta problema, sa-i oblige sa-si mentina tomberoanele pe traseu. Am facut plangere penala pentru tipul de activitate pe care dansii il au, acuzatia numarul unu fiind de inselaciune pentru ca dansii, in mod frauduros, au prelungit contractele cu asociatiile de proprietari, cu agentii economici, chiar daca din luna ianuarie a existat hotararea noastra de Consiliu local, privind instituirea taxei pentru ridicarea gunoiului ce trebuie platita la primarie.In acest moment ne gasim sub imperiul unei operatiuni de santaj. Cosurile de gunoi, tomberoanele care apartin administratiei publice locale sector 4, acestea sunt platite din banii cetatenilor sector 4. Lucrurile acestea sunt in tarifele reglementate, sunt evidentiate in toate formulele de calcul. Este inadmisibil acest comportament si sunt sigur ca acesti oameni vor plati cu varf si indesat.Evident ca atunci cand este vorba despre salubrizare, trebuie sa fim extrem de atenti si vigilenti si trebuie sa avem un plan de rezerva. Avem un necesar, am facut un calcul legat de numarul de tomberoane de care avem nevoie, le avem disponibile pe toate, incepand cu data de 10 aprilie. Societatea REBU nu mi-a trimis pana la aceasta ora nici macar un grafic in care sa ne spune ce tomberoane ridica. Singurul disconfort care va exista va fi legat de faptul ca REBU va lua tomberoanele si va exista un timp pana cand la telefonul nostru scurt, pentru ca am intuit un astfel de moment, oamenii pot suna si li se vor aduce pe rand pubelele de care au nevoie.Deci va fi o perioada de doua saptamani destul de neplacuta, care ii va ingrijora putin pe oameni, insa avem absolut tot ce ne trebuie, avem numarul de utilaje suficient.ADP4 are un numar de 1.100 de angajati, astfel incat si daca am merge pe jos am reusi sa luam absolut tot gunoiul. Avem utilaje suficiente atat pentru salubrizarea stradala cat si pentru gunoiul menajer. Singura problema pe care o vom avea, si nu avem cum sa o evitam, este legata de intarzierea intre momentul in care societatea REBU va ridica containerele si momentul in care va veni noul container. In rest,nu este nicio problema, este o zona de tranzit.Sa va mai raspund la o intrebare foarte importanta, de ce am ales aceasta delegare temporara pana cand va fi gata licitatia. Pentru ca este o problema extrem de sensibila serviciul de salubrizare. Discutam despre niste companii importante, despre o zona in care transparenta, concurenta, trebuie sa se desfasoare intr-o anumita modalitate. Orice alt tip de procedura pe care as fi facut-o in aceasta perioada, si mai ales discutam de negociere fara publicare, ar fi fost din punct de vedere al realitatii un dezastru. Inclusiv o prelungire a contractului cu REBU, din punct de vedere legal, ar fi fost un dezastru.Nu suntem intr-o situatie delicata. Legislatia s-a schimbat inclusiv in luna noiembrie. Toate mijloacele si demersurile corecte le-am luat in aceasta perioada. Mi s-a parut normal ca in perioada de interimat sa nu hotarasc asta, nu stiam daca voi fi eu primar. Este un lucru foarte sensibil si fiecare primar trebuie sa decida modalitatea in care desfasoara acest tip de salubrizare. Am generat strategia, am generat caietul de sarcini, am generat regulamentul. Toate aceste lucruri dureaza. Nu am invocat niciodata urgenta si am gasit aceasta solutie, nu este nicio problema.Daca SC REBU SA si-ar fi indeplinit obligatia ca in cele trei luni sa inlocuim cosurile, acestea lucruri trebuiau rezolvate in aceste trei luni pentru ca de asta este legea facuta asa. Dansii au avut probabil aceasta convingere ca in lipsa de mijloace voi fi obligat sa continui activitatea cu REBU pentru ca deja aveau infrastructura, ceea ce ar fi defavorizat orice alt potential concurent la aceasta licitatie.O parte dintre lucratori au venit de la alte societati, iar acesti oameni ii avem inclusiv pentru activitatile curente, deci nu i-am angajat ieri. Noi avem extrem de multe tipuri de operatiuni pe care le facem cu societatea noastra comerciala, nu sunt externalizate, preferam sa le facem cu resursa noastra. Asa cum salubrizam spatiile verzi, nu este o problema sa salubrizam trotuarele. Este adevarat ca probabil vom incetini activitatea pe ceea ce inseamna spatii verzi pentru ca urgenta o reprezinta salubrizarea, pana iesim din aceasta perioada de tranzit, de schimb a recipientilor, dupa care activitatea intra in normal.Cu certitudine rolul pe care primaria il are este sa protejeze drepturile cetatenilor. Ca atare, deja am facut plangere in instanta pentru inselaciune si pentru a obliga societatea comerciala REBU sa restituie banii cetatenilor. Cetatenii pot si ei sa-i actioneze in instanta, in nume propriu. Am facut deja plangerile necesare. Taxa, care este mai mica decat cea platita catre REBU, o vor putea plati catre Primaria sector 4.In primul rand avem posibilitatea de a controla operatorii economici care actionau ilegal la nivelul sectorului 4. Societatea comerciala REBU a avut in realitate un contract de concesiune pe care nu l-a putut onora in privinta gunoiului menajer. Astfel incat, la nivelul asociatiilor de proprietari functionau mult mai multi operatori economici. Probabil ca toti cei din Bucuresti si altii. Parghia de control pe care o putea exercita primaria legat de calitatea serviciului era nula. Nu aveam absolut nicio parghie de control. Mai mult, ca modalitate de protectie sociala, in cel mai scurt timp vom vinde acest gunoi, vom concesiona acest gunoi astfel incat sa putem mentine in urmatorii ani o valoare constanta a taxei de gunoi pentru populatie. De ce spun asta? De anul acesta la taxa de groapa s-au adaugat 80 de lei, de la anul vor fi 120 de lei si peste inca doi ani vor fi 180 de lei, astfel incat ma intereseaza sa identific o maniera in care sa putem obtine pentru populatia sectorului 4 o valoare constanta si mica a taxei. Asta ne obliga sa gasim un partener impreuna cu care sa realizam pe banii lui, noi sa ii oferim materia prima- gunoiul - si contravaloarea unei taxe mici, iar el sa afca o statie de cogenerare, o statie de sortare, adica sa foloseasca gunoiul. Gunoiul il vindem, iar pretul obtinut ne ajuta sa mentinem o valoare constanta a taxei.Inca din anul 2015, am primit o finantare si am semnat un contract de modernizare si extindere - discutam de inca un nivel pe acre il adaugam acestei cladiri. Este un lucru senzational pentru ca oamenii care lucreaza acolo, lucreaza in niste conditii absolut incredibile. Ca atare, atat pentru angajatii nostrii cat si pentru calitatea serviciilor pe care le oferim cetatenilor, a fost iderntificata aceasta necesitate. Sursa de finantare este PNDL- anul 2015. Nu este o investitie din bugetul local, ci cu sprijinul MDRAP. Pentru a ne muta temporar am generat o procedura de licitatie. Pretul cel mai mic l-am avut din partea unui mall - Grand Arena. Este pe Soseaua Turnu Magurele. Are un spatiu urias nefolosit. Ne-au oferit un pret foarte bun, circa 20.000 de euro pe luna pentru o suprafata de doua ori mai mare decat cea din primarie.Contractul spune ca trebuie sa finalizam lucrarile intr-un an din momentul in care incepem. Suma primita de la Minsiterul Dezvoltarii este 12 milioane lei. Valoarea contractului semnat in urma licitatiei este de 7 milioane lei. Mutarea va incepe in urmatoarele saptamani.Piata Berceni-Oltenitei va beneficia de o parcare, cu parter si etaj, in spate. Este o piata pe care o avem in asociere in participatiune. Deci nu avem cum sa intervenim in managementul ei, insa Sos. Berceni este sufocata, ca atare am identificat aceasta necesitate de a face o parcare.Urgenta este modernizarea Pietei Sudului. Primaria Municipiului Bucuresti ne-a ajutat cu documentatia. Aceasta piata nu era nici macar intabulata. Acum am finalizat aceste documente, am identificat o multime de spatii vandute pe care trebuie sa le recuperam. Vom negocia, ii mutam, vedem cum facem. Oamenii nu au nicio vina ca s-a intamplat acest lucru, de vina este sistemul. Si acum avem o comisie pe Legea 550 si avem obligatia sa vindem spatii in piete. Voi cere prefectului sa scoata aceaste spatii de pe lista.La ora asta aceasta piata nu poate primi autorizatie de la ISU pentru ca nu indeplineste conditiile necesare de siguranta la incendiu. Specificul ei de piata agro-alimentara trebuie pastrat, insa constructia trebuie sa aiba legatura cu anul 2017. Ea a ramas mult in timp, arata ca un mic bazar egiptean, iar aerul pe care il degaja si tipul de comert care se desfasoara acolo, nu este cel pe care oamenii si-l doresc.Discutam de mai multe surse de finantare. Pretul maximal este de 6 milioane de euro. Vom aloca o suma modica anul acesta ca sa putem incepe licitatia. Sper ca intr-o luna sa avem acest obiectiv de investitii in SEAP. Sa avem si policlinica si teatrul si spitalul si o cresa si o gradinita. Pana la finalul anului sa terminam licitatiile si sa incepem lucararile.Sursa de finantare este reprezentata de BEI, avem o suma de aproximativ 60 milioane lei pe care o vom investi in anvelopare. Asta inseamna undeva intre 60-80 blocuri. Am aplicat si anul trecut pentru POR, ni s-a respins documentatia. Vom aplica si anul acesta, sa vedem daca obtinem fonduri europene. Avem 60 de unitati locative cu care sa intram pe POR. Am aplicat la Ministerul Dezvoltarii pe PNDL si urgenta noastra este obtinerea autorizatiilor de functionare pentru scolile, liceele si gradinitele din sectorul 4. Suntem singurii din Bucuresti care au depus. Este vorba despre o suma de 90 milioane lei, ca sa respectam modificarile pe care le presupune noua legislatie privind siguranta la incendiu. Este o problema. Un buget ca al sectorului 4 nu isi va permite niciodata aceste investitii.Dorinta pe care o am este aceea de a face tot ce am promis. Este o lupta neasteptat de grea pentru mine. Nu ma asteptam sa fie atat de dificil sa-ti doresti sa faci. Parca lucrurile sunt facute in asa fel incat sa te determine sa nu faci.Au legatura cu arta urbana unele dintre ele. Este ceva ce nu va asteptati. Are legatura cu conceptul nostru de smart city. Sectorul 4 impreuna cu Telekom Romania si CISCO a demarat un proiect foarte interesant, un proiect - pilot pe care il vom dezvolta la nivelul sectorului 4 anul acesta. De aceea dorim ca in afara de parcari, salubrizare, sa oferim si altceva.Ne-am si gandit sa facem un teatru in sectorul 4, pentru ca nu avem asta.Un centru cultural multifunctional, un loc unde sa avem acces la cultura. In parcul Oraselul Copiilor avem acea sala de sport, careia i-am schimbat destinatia.A parut o idee buna, dar ea s-a transformat in altceva. Tipul de adresabilitate pe care ne-am dorit-o nu era cel potrivit. Atat timp cat cineva desfasoara o afacere pentru un tip de constructie adresata copiilor, nu are sens. Prefer sa vina 400 de copii sa vada teatru de papusi. Este mult mai frumos. Prefer sa vina 400 de seniori sa vada "O scrisoare pierduta", prefer sa mergem impreuna in sala respectiva la un concert Holograf. Este mult mai eficient, iar costurile sunt extrem de mici pentru aceasta reconversie.Tot proiectul nostru pilot are mai multe componente. Componenta de smart parking, safe city si alte componente pe care le veti vedea implementate la nivelul sectorului.D-voastra veniti in sectorul 4 si vreti sa mergeti in parc. Va intrebati daca aveti sau nu loc de parcare. Pe langa faptul ca parcarea noastra este inteligenta si ne spune cate locuri sunt ocupate si cate nu, aveti posibilitatea prin telefonul mobil sa va rezervati locul de parcare, cu ajutorul unei aplicatii, puteti si plati pentru cate ore doriti, iar GPS-ul va conduce exact la locul de parcare pe care il cautati.Parte din cele 3.000 de locuri de parcare noi, pana la finalul anului, alaturi de ce inseamna stimularea energiei verzi, statii de incarcare pentru masini electrice, cate doua-trei in fiecare parcare nou construita si parcari pentru biciclete.Incercam sa facem ce vedem peste tot in Europa: trotuare curate, parcari civilizate. Nici acolo nu sunt locuri de parcare pentru toate masinile. Necesarul nu este atins. Ne intereseaza normalitatea. Nu vreau sa fiu spectaculos.Acolo este V1a. Nu este spatiu verde. Are functiune parcaj. Cu tot respectul pe care il am pentru domnul Dan Trifu (vicepresedintele ONG-ului Ecocivica - n.red.), nu mi-as fi permis sa cheltui bani publici pe un studiu de fezabilitate daca era spatiu verde.Primaria Capitalei ne-a dat sa amenajam terenul. Daca veti avea curiozitatea sa vedeti proiectul, nu va imaginati ca este o mare de beton, fiindca din nefericire imaginea aceasta o inducem. La fiecare patru locuri de parcare plantam un pom. 10% din acel teren este deja betonat. Functiunea lui a fost de poligon. Este un proiect pe care l-am discutat inca din luna decembrie, a fost validata pe lista de investitii aferenta anului trecut. Ati fost la sedinta de Consiliu si ati vazut ca proiectul a avut o larga majoritate. Trebuie sa gasim solutii intermediare care sa-i multumeasca si pe cei care au ieist in strada sa protesteze ca sunt amendati si nu au unde sa parcheze masina, si pe iubitorii naturii, de aceea esti de multe ori intr-o situatie extrem de neplacuta si orice ai face genereaza controverse.Este o problema legata de legalitate.Daca eu va probez ca este legal, mai aveti o problema? Aveti intrucat spuneti ca nu este oportun pentru ca este spatiu verde. V1a are functiune parcaj. Nu o sa spun ca este cea mai buna idee, fiindca nu este corect, dar ambele parti trebuie sa se intalneasca si sa stea de vorba.