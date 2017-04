RATB infiinteaza o linie speciala de autobuze pentru Targul de Pasti din Piata Constitutiei

Traseul de intoarcere va fi pe Bulevardul Libertatii, Bulevardul Regina Maria, Piata Unirii, Bulevardul I. C. Bratianu, Piata Universitatii, Bulevardul Nicolae Balcescu, Bulevardul Gheorghe Magheru, Piata Romana, Bulevardul Lascar Catargiu, Piata Victoriei, Bulevardul Aviatorilor, Piata Charles de Gaulle, Bulevardul Constantin Prezan, Piata Arcul de Triumf, Strada Alexandru Constantinescu, Bulevardul Marasti, terminal Piata Presei.Intervalul de succedare a autobuzelor va fi de 15 minute.RATB precizeaza ca linia 361 se infiinteaza la propunerea primarului Capitalei, Gabriela Firea, in sprijinul desfasurarii Targului de Pasti organizat in Piata Constitutiei.