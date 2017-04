RADET opreste furnizarea caldurii in Bucuresti incepand cu 4 aprilie

"Astfel, incepand cu data de 04 aprilie 2017 vom initia procedurile de oprire a furnizarii energiei termice pentru incalzire catre consumatorii racordati la sistemul centralizat al Municipiului Bucuresti. Oprirea agentului termic pentru incalzire se va face progresiv prin reducerea temperaturii de livrare si inchiderea instalatiilor catre consumatori, astfel incat efectele vor fi resimtite in urmatoarele 72 de ore", se arata intr-un comunicat al Regiei.De la aceasta masura fac exceptie obiectivele speciale - spitale, crese, gradinite, scoli, sere, etc. - in cazul carora sistarea serviciilor de incalzire se va face la solicitarea scrisa a conducerii acestora.Pentru informatii suplimentare, bucurestenii au la dispozitie numerele de telefon: TELVERDE - 0800.820.002 si 031- 9442.