Parlamentul se pregateste sa darame o ordonanta de urgenta care punea ordine in haosul urbanistic

Revenirea la planurile urbanistice zonale (PUZ) care reglementeaza o parcela

Renuntarea la unele obligatii ale membrilor comisiilor de urbanism pentru evitarea conflictelor de interese

Renuntarea la responsabilizarea consilierilor locali in aprobarea/ respingerea planurilor urbanistice

Renuntarea la precizarea cu claritate a faptului ca Prefectul si ISC pot ataca in justitie documentatii de urbanism adoptate cu nerespectarea legii

Renuntarea la unele posibilitati de autorizare in situatia in care Planul Urbanistic General a fost suspendat/anulat in justitie

Renuntarea la cresterea amenzilor si instituirea de amenzi pentru nerespectarea unor prevederi din lege

Renuntarea la digitizarea procesului de emitere a avizelor si eliberare a autorizatiilor de construire.

- obligatia ca alesii locali sa motiveze atunci cand aproba/resping o documentatie de urbanism (PUZ/PUD);- planurile urbanistice zonale se pot realiza pentru terenuri de peste 5.000 mp si care sa contina cel putin 3 drumuri publice, deci se elimina urbanismul facut pe parcela;-membrii comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism sa semneze o declaratie pe propria raspundere prin care se obliga ca, pe perioada exercitarii mandatului, sa nu incheie sau sa nu execute contracte de achizitii publice cu autoritatea publica locala/judeteana din a carei comisie fac parte si sa se abtina de la vot in cazul documentatiilor supuse avizarii in cazul in care au participat la elaborarea lor, deci eliminarea conflictului de interese;- cresterea amenzilor in acest domeniu;- autoritatile publice erau obligate sa infrastructura care sa permita depunerea in format digital a documentatiilor si emiterea / eliberarea de acte utilizandu-se semnatura electronica.Initial, Ordonanta a primit raport negativ de la Comisia de Administratie pe 14 martie 2017 si a fost trimisa in plen. Aici a fost intoarsa de USR la Comisia de Administratie, unde a fost respinsa din nou."Astazi (n.r.luni) in Comisia pentru Administratie Publica a fost o mascarada. Toata lumea stia ca Ordonanta o sa fie respinsa inainte ca dezbaterea sa aiba loc, ca dovada ca nu au venit nici reprezentantii Ministerului, nici reprezentantii primariilor. Decizia a fost luata inainte de dezbaterea propriu-zisa. Pentru ca există un comitet de lucru pe Legea 50/1991 si speram sa avem o lege a constructiilor in destul de scurt timp, am propus sa ne comcentram dezbaterea pe Legea 350/2001 a urbanismului si numai pe prevederile OUG 100/2016 si modificarile ei adoptate de Senat, nu si pe alte amendamente pentru ca sa mergem inainte cu acei pasi pozitivi pe care Ordonanta 100 ii facea. La Senat au fost facute niste modificari care au alterat sensul ordonantei, dar exact acesta era scopul dezbaterii, sa vedem ce este bun si ce nu si sa avem un proiect de lege foarte bun pe urbanism. Din pacate nu a fost cazul astazi. In afara de USR, tot ceilalti membri ai comisiei prezenti au votat pentru respingerea ordonantei si probabil ca propunerea va fi votata de plen in sedinta de maine", a declarat luni, Nicusor Dan, presedintele USR.Roxana Wring, consilier general al Capitalei din partea USR este de parerea ca respingerea acestei ordonante va crea haos urbanistic."Ordonanta limiteaza urbanismul derogatoriu, incercind o echilibrare a interesului public si privat, impunand administratiei publice sa aiba o viziune de ansamblu. In Romania administratiile publice locale tolereaza si uneori chiar incurajeaza, cazul Bucurestiului, urbanismul derogatoriu. Prin urbanism derogatoriu se intelege planificarea urbana care se bazeaza pe exceptie de la lege, promovand cresterea haotica, nesustenabila a localitatilor. De ce se intampla acest lucru? Lipsa unei viziuni de dezvoltare a administratiei publice locale si interesul financiar al investitorilor privati in detrimentul interesului public. Legea 350/2001 a fost modificata in 2013, imediat ce Liviu Dragnea a ajuns ministrul MDRAP. Modificarile au readus urbanismul derogatoriu ca mijloc de planificare urbana. Prin adoptarea OUG 100/2016 se corectau cele mai grave aspecte ale acestei legi. Cu PSD la putere se revine la urbanismul derogatoriu. Legea astfel modificata permite investitorilor privati sa modifice Planul Urbanistic General, care are putere de lege la nivelul localitatilor, prin initierea unor Planuri urbanistice zonale private, o situatie unica in Europa", a explicat Roxana Wring, intr-un comunicat emis recent de USR."OUG prevedea conditii pentru elaborarea PUZ-urilor astfel incat aceastea sa se realizeze pentru terenuri de peste 5.000 mp si care sa contina cel putin 3 drumuri publice. In Romania, majoritatea planurilor urbanistice sunt initiate de investitori privati. Acestea, de obicei, reglementeaza o parcela. Multe dintre aceste planuri urbanistice se refera la derogari semnificative (legea permite in cele mai multe cazuri derogari de pana la 20% din indicatorii urbanistici reglementati anterior ca maxim posibili). Astfel investitiile tind sa modifice punctual reglementarile de urbanism gandite la nivel global. Prin acumularea in timp a unor derogari, apar dezechilibre importante la nivelul asezarii umane (cel mai potrivit exemplu este Bucurestiul). PUZ-urile sunt adoptate de Consiliile Locale, au avizul arhitectului-sef si a diferitelor autoritati ale statului. Pe tot acest parcurs de aprobare ar trebui sa existe o echilibrare intre interesul privat si cel public. Desi sunt initiate de investitori privati, PUZ-urile, in final, devin ale administratiei publice. Este in interesul administratiei publice ca acestea documentatii sa aiba o viziune de ansamblu care sa poata fi implementa nu numai fara a conduce la dezechilibre in functionarea localitatii, ci concurand la urmarirea viziunii teritoriale a respectivei localitati", se arata in comunicatul USR."OUG prevedea ca membrii comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism sa semneze o declaratie pe propria raspundere prin care se obliga ca, pe perioada exercitarii mandatului, sa nu incheie sau sa nu execute contracte de achizitii publice cu autoritatea publica locala/judeteana din a carei comisie fac parte si sa se abtina de la vot in cazul documentatiilor supuse avizarii in cazul in care au participat la elaborarea lor", se arata in comunicatul USR."Se instituia, prin prevederile OUG, un termen de maximum 45 de zile in care consiliul judetean/local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti are obligatia sa emita o hotarare prin care aproba sau respinge o documentatie de amenajare a teritoriului sau de urbanism supusa atentiei lui. De asemenea, consilierii sunt obligati de OUG 100/2016 sa depuna in scris motivatia pentru votul exprimat prin care aproba/resping documentatiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism", se arata in comunicatul USR.""Hotararea privind aprobarea unei documentatii de urbanism, adoptata cu incalcarea prevederilor legale, poate fi anulata de catre instantele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea hotararii poate fi ceruta, in conditiile legii, si de catre prefect sau de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. in urma activitatii proprii de control" este articolul introdus de OUG care clarifica atributiile celor doua institutii", se arata in comunicatul USR."OUG 100/2016 a stabilit ca, in cazul suspendarii/anularii in instanta a PUG-ului, se pot elibera autorizatii pentru lucrari de interventii in prima urgenta, lucrari de consolidare, restaurare, conservare, reparare a constructiilor, instalatiilor si cailor de comunicatii, fara modificarea caracteristicilor acestora si a indicatorilor urbanistici. In lipsa acestui articol, conservarea si restaurarea monumentele istorice este pusa in pericol", se arata in comunicatul USR."Prin OUG 100/2016 a avut loc o crestere semnificativa a numarului contraventiilor si au fost prevazute cresteri ale amenzilor. Anterior OUG, o serie de obligatiile legale, pentru alte situatii decat cele incadrate ca infractiuni, nu aveau prevazute contraventii. Intre noile contraventii se numara: nerespectarea prevederilor privitoare la informarea si consultarea populatiei pentru aprobarea unei documentatii de urbanism; modificarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism in vigoare de catre autoritatile locale fara reluarea procedurii privitoare la avizarea si aprobarea acestora; initierea si aprobarea documentatiilor de urbanism care au ca scop intrarea in legalitate a unor constructii care nu au autorizatie de construire sau nu respecta prevederile autorizatiei de construire; neemiterea, in conditiile legii, a hotararii de aprobare sau respingere a documentatiei de urbanism; aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogari de la documentatiile de urbanism aprobate, cu nerespectarea conditiilor legii; nerealizarea demersurilor de elaborare sau actualizare a planului de amenajarea teritoriului judetean sau a planului urbanistic general; nerealizarea demersurilor de elaborarea a planurilor de urbanism zonale cu caracter obligatoriu prevazut de lege (intre acestea se numara si cele pentru zonele construite protejate); emiterea de autorizatii de construire/desfiintarea in regim de urgenta/in prima urgenta pentru alte cazuri decat cele prevazute de lege; neafisarea panoului investitiei (panoului de santier).Contraventiile in urbanism, situate anterior in intervalul 1.000 - 10.000 lei, au crescut prin OUG 100/2016 la 10.000 - 50.000 lei. Contraventiile din domeniul autorizarii constructiilor au ramas in intervalul 1.000-100.000 lei, dar pragurile superioare ale majoritatii contraventiilor au crescut semnificativ", se arata in comunicatul USR."OUG prevedea ca autoritatile publice sa creeze infrastructura care sa permita depunerea in format digital a documentatiilor si emiterea / eliberarea de acte utilizandu-se semnatura electronica", se arata in comunicatul USR.