55 de ONG-uri cer Primariei sectorului 5 sa reconsidere decizia de a evacua Centrul Caracuda din cartierul Ferentari

"Centrul era administrat de Asociatia Carusel. In 5 ani de activitate, la Centrul Caracuda 5000 de persoane au primit servicii de baza gratuite, s-a realizat un program de schimb de seringi care a scazut riscul de transmitere HIV, hepatite sau alte boli transmisibile prin folosirea in comun a seringilor, strazile cartierului au fost curatate de seringi trasformand zona intr-una mai sigura pentru toti. Pana in prezent, protocolul semnat cu Primaria sectorului 5 a fost unul benefic pentru asociatie, pentru ca le-a permis sa isi desfasoare activitatea acolo unde era cea mai mare nevoie. Totodata, Asociatia Carusel a finantat serviciile sociale oferite de centrul Caracuda in comunitate exclusiv din surse proprii, fara o implicare directa din partea Primariei. Interventia Asociatiei Carusel a avut un impact benefic major pentru beneficiarii Centrului, dar si pentru comunitate, atat prin experienta organizatei de a gestiona problemele specifice unor categorii vulnerabile de populatie, dar si din perspectiva continuitatii acestui tip de interventie. Acest proces de schimbare inceput de Carusel este unul de lunga durata, si este regretabil ca aceasta decizie duce la blocarea activitatii Carusel fara ca primaria sa aiba un plan concret de masuri pentru a inlocui serviciile deja existente. Inevitabil, consumatorii de droguri, una dintre cele mai vulnerabile comunitati, ramane fara sprijinul necesar pentru supravietuire", se arata intr-un comunicat de presa emis de Centrul de Resurse pentru participare publica (CeRe), una dintre organizatiile semnatare.Asociatiile sustin ca Primaria vrea sa-si faca propriile centre de acest gen si sa regenereze zona."Este binevenita intentia Primariei de regenerare urbana. Insa procesul de regenerare urbana nu trebuie sa ignore nevoile celor mai vulnerabili dintre noi. Intelegem ca Primaria doreste sa initieze propriile servicii sociale dedicate acestui segment de populatie. Daca exista un astfel de plan, acesta trebuie facut public si discutat in profunzime cu actorii din teritoriu. Ar fi cel putin firesc, daca nu si mult mai eficient, ca infiintarea unor noi servicii sa fie facuta in parteneriat cu cei care cunosc cel mai bine problematica si au experienta directa a lucrului cu persoane dependente de droguri. Acest tip de asistenta sociala este extrem de dificil si presupune castigarea increderii beneficiarilor iar prezenta Asociatiei Carusel in cartier reprezinta o resursa importanta pe care autoritatea locala nu trebuie sa o indeparteze", se mai arata in comunicatul CeRe.