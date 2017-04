Tribunalul Bucuresti a anulat autorizatia de construire emisa de Primaria Sectorului 4 pentru ridicarea unui cartier de blocuri pe doua hectare din Parcul Tineretului

Separat, pe rol se afla si un proces pentru demolarea constructiilor. Din cele sase blocuri aprobate prin planul urbanistic de detaliu, unul a fost ridicat, unul este la circa 30%, iar al treilea la nivel de fundatie. Pentru a face loc blocurilor au fost taiati zeci de arbori fara aviz de la Primaria Capitalei. Cetatenii din zona lupta de mai bine de 5 ani pentru pastrarea spatiului verde."Instanta anuleaza autorizatia de construire nr. 804/1777 si 37064/26.10.2012 si Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/31.03.2009, pct. 3 din Anexa, privind aprobarea PUD str. Pridvorului nr. 28", se arata in sentinta data de Tribunalul Bucuresti pe 31 martie 2017 Tribunalul Bucuresti a suspendat inca din octombrie 2015 autorizatia de construire emisa de Primaria sectorului 4 pentru ridicarea blocurilor.Marioara Micsunescu a cumparat in 2004 cele doua hectare din Parcul Tineretului, in zona Salii Polivalente, aceste terenuri fiind retrocedate. Ulterior, aceasta a vandut o mare parte din teren, acesta fiind cumparat de Firma Constructii Locuinte Noi Chi care construieste ansamblul rezidential.Marioara Micsunescu a cerut aviz de defrisare de la Primaria Capitalei, insa institutia a refuzat sa emita documentul, legea spatiilor verzi interzicand construirea in parcuri si pe spatiile verzi. Aceasta a dat in judecata Primaria incercand sa o oblige in instanta sa emita avizul. In luna martie 2015, Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea Mariorei Micsunescu, decizia fiind definitiva.Alaturi de Primaria Capitalei, parte in proces au fost si Asociatia Salvati Bucurestiul, Asociatia Ecocivica si o asociatie de proprietari din blocul de vizavi de parc care doreste pastrarea spatiului verde.Incepand din primavara anului 2014, locuitorii din zona au reclamat ca zeci de arbori au fost pusi la pamant fara sa existe aviz de defrisare. Firma Constructii Locuinte Noi Chi, care a cumparat o mare parte din cele doua hectare de la Marioara Micsunescu, a fost amendata de Garda de Mediu de doua ori in 2014 pentru defrisarile ilegale din Parcul Tineretului.Prima oara a fost amendata ca a taiat 19 arbori aflati in regim de protectie forestiera pe 14 mai 2014, date consemnate in procesul verbal. Amenda a fost de 40.000 lei.Pe 5 iunie 2014, societatea a contestat amenda in instanta. Pe 28 ianuarie 2015, Judecatoria sectorului 4 a decis anularea amenzii. "Se anuleaza procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria AA nr. 13829 intocmit la data de 20.05.2014. Exonereaza petenta de plata amenzii contraventionale in cuantum de 40.000 lei. Obliga parata la plata sumei de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. Cu apel in 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecatoria sector 4 Bucuresti", se arata pe portalul instantelor de judecata.A doua oara a fost amendata cu suma de 100.000 lei, ITRSV Bucuresti constatand ca s-au taiat nelegal 59 de arbori aflati in regim de protectie forestiera pe 31 iulie 2014.Imediat dupa, pe 22 august 2014, a fost contestata si aceasta amenda in instanta, iar procesul se afla pe rol.Astfel, potrivit celor doua procese verbale s-a constatat ca s-au taiat circa 80 de arbori. Locuitorii din zona au semnalat ca au avut loc mai multe taieri ilegale insa nimeni nu i-a bagat in seama.Marioara Micsunescu a cumparat in 2004 terenurile din Parcul Tineretului, in zona Salii Polivalente, aceste terenuri fiind retrocedate fostilor proprietari. Inca din 2005, deoarece erau mai multe cereri de retrocedare in parc, unele chiar in mijlocul acestuia, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) prin care a stabilit, la marginea parcului, o fasie de teren de 7 ha unde sa fie relocati toti cei care aveau teren pe spatiul verde. Potrivit PUZ, in acea zona se puteau construi cladiri cu maxim doua etaje. In 2008, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat un schimb de terenuri prin care Marioara Micsunescu renunta la terenul de langa Sala Polivalenta si primea la schimb un teren echivalent in fasia de relocare.In 2009, Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) care reglementa cum va arata cartierul rezidential pe care Marioara Micsunescu urma sa-l construiasca in Parcul Tineretului. Dupa aprobarea PUD-ului, urmatorul pas ar fi fost eliberarea autorizatiei de construire, insa primarul de sector Piedone s-a opus. Marioara Micsunescu a obtinut in instanta o hotarare judecatoreasca prin care l-a obligat pe primarul Sectorului 4 sa emita autorizatia de construire pentru un ansamblu de blocuri cu doua etaje si mansarda. Aceasta autorizatie a fost emisa in 2012.In 2010, PUZ-ul care stabilea fasia pentru relocare a terenurilor retrocedate in Parcul Tineretului a expirat. In acest moment zona respectiva este spatiu verde - Parcul Tineretului. Legea interzice construirea pe spatiile verzi.Potrivit unor documente obtinute de HotNews.ro, pe 28 noiembrie 2013, Marioara Micsunescu, a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare pentru o suprafata de 15.000 mp din cele doua hectare detinute in parc cu firma Constructii Locuinte Noi CHI.Interesant este ca autorizatia de construire emisa de Primaria sectorului 4 pe 26.10.2012, institutia fiind obligata de instanta sa faca acest lucru, a fost prelungita pe Primarie pe 26.10.2013, avand termen de valabilitate inca un an. Asta desi primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a declarat in nenumarate randuri ca apara parcul.