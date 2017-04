Primaria Capitalei a facut inventarul spatiilor verzi retrocedate: 36 de hectare in parcuri si 23,5 hectare - locuri de joaca. Gabriela Firea: Recuperarea lor va incepe in acest an

"Din datele pe care le detinem pana in prezent, in perioada 2001 - 2013, vechile administratii ale Bucurestiului au retrocedat, fie pe cale administrativa, fie prin hotarari ale instantei, nu mai putin de 36 ha de teren in parcuri. Nu contest ca vechii proprietari au avut dreptul legal sa-si recuperze bunurile confiscate in perioada comunista, insa imi doresc sa gasim o formula legala, fara a leza dreptul proprietarilor, de a recupera in folosul bucurestenilor aceste suprafete de teren. Alte 23,5 ha reprezentand spatii verzi si terenuri pe care sunt amenajate locuri de joaca au fost restituite conform legilor proprietatilor, in perioada 2001-2017. Voi solicita primarilor celor sase sectoare o situatie centralizata privind spatiile verzi si terenurile pe care au fost amenajate locuri de joaca si care, ulterior amenjarii, au devenit proprietate privata prin retrocedare", a declarat primarul general, Gabriela Firea.Primarul general spune ca recuperarea spatiilor verzi retrocedate va incepe in acest an."Ii asigur pe locuitorii Bucurestiului, ca, in calitate de Primar General, impreuna cu primarii celor sase sectoare vom tine intotdeauna cont de interesele celor pe care ii reprezentam si de aceea vom sustine cu tarie ca parcurile si locurile de joaca amenajate sa apartina cetatenilor. Imi doresc ca aceasta procedura de recuperare sa inceapa anul acesta si sa fie finalizata in acest mandat", a explicat Gabriela Firea.Bucurestiul are doar 23,21 mp pe cap de locuitor fata de limita impusa de legislatia romaneasca si europeana, de 26 mp.Suprafata totala restituita in natura in perioada 2001-2013, care reprezenta spatiu verde din parcuri in Municipiul Bucuresti, este de aproximativ 361.109 mp:- In sectorul 1 a fost restituita in natura o suprafata de 32 978 mp (Parc Herastrau - 226 778 mp, Parc Bordei - 5 000 mp, Parcul Clucerului - 1 200 mp)- In sectorul 2 a fost restituita suprafata de 102 819,67 mp (Parcul Circului - 9126.14 mp, Parcul Verdi - 56 595,6 mp, Parcul Plumbuita - 37 097,93 mp)- In sectorul 3 a fost restituta suprafata de 125 440,62 mp (Parcul Alexandru Ioan Cuza - fosta sectiune din Parcul Titan - 122 526,62 mp, Parcul Garleanu este suprafata de spatiu verde amenajat in ultimii ani de Primaria Sectorului 3 )- In sectorul 4 a fost restituta in natura suprafata de 75 535,95 mp (Parcul Tineretului)- In sectorul 5 a fost restituta in natura o suprafata de 3 243,89 mp (Parcul Izvor - parcul Cosbuc - 98 mp, Parcul Sebastian - 3145,89mp)- In sectorul 6 a fost restituita in natura o suprafata de 651,83 (Parcul Grozavesti)Suprafata restituta din 2001 pana in prezent, in baza dispozitiilor de retrocedare in natura conform Legii 10/2001, care reprezinta spatii verzi/locuri joaca este de aproximativ 235 224,89 mp:- In sectorul 1 a fost retrocedata in natura o suprafata de 2 123,03 mp.- In sectorul 2 a fost retrocedata in natura o suprafata de 13 276,64 mp.- In sectorul 3 a fost retrocedata in natura o suprafata de 165 688,43 mp.- In sectorul 4 a fost retrocedata in natura o suprafata de 40 220,49 mp.- In sectorul 5 a fost retrocedata in natura o suprafata de 2 760,56 mp.- In sectorul 6 a fost retrocedata in natura o suprafata de 11 155, 74 mp.