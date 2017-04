Constanta: Scandal la un protest pe tema ridicarii unei biserici intre blocuri

Initial, cateva zeci persoane anuntasera ca vor sa protesteze, duminica dupa-amiaza, chiar in fata locului unde se construieste o biserica intre blocuri, oamenii nefiind de acord cu ridicarea lacasului de cult. In zona insa si-au facut aparitia alte zeci de persoane care au venit sa sustina proiectul privind ridicarea bisericii, iar intre cele doua tabere a izbucnit un conflict, oamenii incepand sa se certe.La fata locului a fost prezent si deputatul USR Stelian Cristian Ion, care a declarat ca a venit sa se documenteze pe acest subiect si sa stea de vorba cu oamenii."Stiind ca lumea se va aduna in zona pentru a-si exprima punctul de vedere cu privire la aceasta construire de biserica intre blocuri, am venit sa ma documentez, sa aflu despre ce este vorba. Vad ca sunt doua grupuri, un grup care doreste sa se construiasca aceasta biserica intre blocuri, format din persoane in varsta, care inteleg ca au fost chemate de parohul de la biserica alaturata de pe strada si care in mare parte nu locuiesc aici in blocurile imediat invecinate si un alt grup care e format din persoanele care locuiesc in blocurile din jurul acestui loc. Conflictul a pornit de faptul ca cei care locuiesc in imediata vecinatate reclama ca nu au fost consultati absolut deloc cu privire la aceasta constructie, dumnealor spun ca nu sunt de acord cu niciun tip de constructie, nu doar a bisericii care le afecteaza linistea. Ei ar fi dorit sa ramana acest loc cu destinatia de parcare, fie de spatiu verde, fie loc de joaca cum era inainte si sunt hotarati sa mearga mai departe, intentionand sa se adreseze instantei de judecata daca este cazul", a declarat deputatul Stelian Cristian Ion.De asemenea, consilierul independent Andrei Popescu a spus ca a venit sa ii sustina pe oamenii care nu doresc ridicarea bisericii in acel loc si ca va face toate demersurile legale pentru a opri aceasta constructie."Am venit sa sustin oamenii care sunt disperati de acest abuz, pentru ca acesta este un abuz. Incepand de luni, ma voi duce si voi face toate demersurile legale pentru a opri aceasta constructie. In primul rand este un abuz din partea Primariei Constanta, un teren de destinatie publica se da cu folosinta gratuita pe o perioada limitata, ori daca il dai pe o perioada limitata nu poti face o constructie permanenta, iar aici vor sa faca o constructie permanenta, acest lucru incalcand Codul Civil, Legea Administratiei Publice", a spus Andrei Popescu.El a precizat ca va merge sa vorbeasca mai intai cu primarul si cu reprezentanti ai Primariei care au atributii legate de aceasta constructie, iar daca nu va ajunge la un consens cu acestia intentioneaza sa caute o rezolvare a situatiei in instanta.Consilierul local PNL Romeo Rezeanu a avut un dialog cu o femeie care doreste ridicarea bisericii, care le raspundea celor din tabara opusa, care nu vor ca lacasul de cult sa se construiasca acolo pentru ca terenul respectiv este folosit pentru parcarea autoturismelor locatarilor din zona, ea spunand ca mai bine se darama cladirile in care functioneaza jocuri de noroc din apropiere si sa se faca parcare acolo. Consilierul Romeo Rezeanu a intrebat-o: "Credeti ca asa se fac lucrurile?". Femeia i-a reprosat faptul ca se implica in aceasta chestiune: "E locul dumitale? De ce va bagati?"."E domeniul public, doamna, deci este si al meu", a spus consilierul PNL. El a intrebat apoi: "Vreti sa faceti biserica aici, dar dupa ce muriti dumneavoastra ce se va intampla cu biserica asta de aici?". Femeia a raspuns: "Ramane pentru copiii mei si pentru copiii dumneavoastra". Ea a continuat apoi spunand ca este nevoie de biserici, moment in care Romeo Rezeanu i-a spus: "Avem cele mai multe biserici din Europa".Totodata, o alta femeie se certa cu un barbat care dorea ca pe terenul respectiv sa poata fi parcate in continuare autoturismele, spunandu-i ca dupa construirea bisericii vor fi facute parcari in jurul acesteia. "Unde ati vazut parcari in mijlocul bisericii?", a replicat barbatul.In cele din urma, dupa aproximativ 40 de minute, cele peste 50 de persoane aflate in zona respectiva au plecat catre casele lor.Primarul Constantei, Decebal Fagadau, a fost intrebat vineri, dupa sedinta Consiliului Local, despre respectiva constructie si despre nemultumirile oamenilor din zona, el spunand ca nu este vorba de o biserica noua, ci de relocarea celei aflate pe trotuar, aflata pe bulevardul Tomis, la cativa zeci de metri de locul respectiv. El a spus ca lacasul de cult care se va ridica acolo va fi din lemn si va avea dimensiuni reduse."In primul rand nu vorbim de construirea unei noi biserici, ci vorbim de relocarea unei biserici, vorbim de biserica ce se afla pe trotuar, putin mai sus de Tomis III. In urma cu doua mandate, daca nu gresesc, Consiliul Local a acordat acest teren Arhiepiscopiei tocmai pentru relocarea acestei biserici. Ei au urmat toata procedura legala, in sensul ca si-au elaborat planul urbanistic zonal, au deviat retelele de utilitati din zona. Singura discutie pe care am avut-o cu Inalt Prea Sfintia Sa a fost legata de dimensiunea bisericii. Pentru a preintampina modul in care locatarii s-ar putea simti agresati de prezenta bisericii acolo, lucru pe care nu si-l doreste nici Arhiepiscopia si nici municipalitatea, se va amplasa acolo o bisericuta sub forma modulara, o bisericuta de lemn, modesta ca dimensiuni, iar in cadrul proiectului acesta de refacere se vor asigura si caile de acces atat pentru masina de salubritate si masinile de interventie", a afirmat primarul Decebal Fagadau.