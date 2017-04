Primaria Capitalei spune ca au inceput deja lucrarile de amenajare a Soselei Prelungirea Ghencea

"Dupa aproape zece ani, timp in care autoritatile centrale si locale nu au reusit sa rezolve conflictul de trafic din zona Prelungirea Ghencea, reusim sa urnim lucrurile, astfel incat cetatenii din aceasta zona sa poata circula civilizat. Pana la actualizarea documentatiilor necesare demararii obiectivului de investitii, am solicitat Administratiei Strazilor sa amenajeze trotuarele de pe soseaua Prelungirea Ghencea, sa remedieze deficientele din carosabil si sa marcheze trecerile de pietoni. Este un prim pas spre normalitate. Asa cum stiti, in proiectul de buget pentru anul 2017, Primaria Municipiului Bucuresti a alocat suma de 5 milioane de lei pentru obiectivul de investitii Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti", afirma primarul general Gabriela Firea, intr-un comunicat citat de Agerpres.Precizarile vin in contextul in care, sambata, peste o mie de persoane au protestat in Prelungirea Ghencea, cerand conditii civilizate de circulatie in zona Primarul Capitalei explica, in comunicatul citat, ca suma a fost alocata pentru intocmirea unui nou studiu de fezabilitate si a unui Plan Urbanistic Zonal, care sa corespunda situatiei actuale din teren, avand in vedere ca zona s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani."In urma demersurilor Municipalitatii, acest proiect va fi inclus in Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti - Ilfov 2016 - 2030", se precizeaza in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca, la initiativa primarului general, saptamana trecuta, a avut loc o sedinta de lucru la care au participat toti factorii decizionali, responsabili cu identificarea unor solutii pentru decongestionarea traficului din zona Prelungirea Ghencea. In cadrul intalnirii, la care au fost prezenti si membri ai Asociatiei "Initiativa Prelungirea Ghencea", reprezentantii actualei administratii au dat asigurari ca vor face toate demersurile pentru deblocarea conflictului de trafic din zona, se arata in comunicat.Potrivit PMB, in data de 22 martie a inceput marcarea trecerilor de pietoni si au fost demarate lucrari de reparatii pe portiunile unde au aparut gropi. De asemenea, pana la supralargirea soselei, a fost gasita o solutie provizorie pentru siguranta pietonilor: vor fi construite trotuare (cu o garantie de patru ani), pe o lungime de 3 km, pana la limita administrativa cu judetul Ilfov. Trotuarele vor avea o latime de 1,5 m, astfel incat sa permita si circulatia bicicletelor. Construirea acestora va incepe in luna aprilie si va dura aproximativ o luna si jumatate, se arata in comunicatul PMB.In paralel cu proiectul Municipalitatii, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va realiza un pasaj suprateran peste Centura Capitalei si calea ferata care include o lucrare cu un giratoriu suspendat ce ar trebui sa fluidizeze circulatia rutiera in zona intersectiei dintre iesirea din Capitala spre Domnesti, dinspre Prelungirea Ghencea, si centura Capitalei, unde, in prezent, se creeaza frecvent ambuteiaje, se mai precizeaza in comunicatul PMB.