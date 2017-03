Parcare uriasa in Sectorul 4 din Bucuresti, pe un spatiu verde de langa Palatul Copiilor

Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru si 6 impotriva. Singurii care s-au opus proiectului au fost consilierii USR."Zona Secerei a facut obiectul unui proces, care s-a intins pe mai multi ani, si care a facut posibil ca aceasta bucata de teren sa ajunga in administrarea Consiliului Local Sector 4. Va reamintesc ca am avut o intelegere pe care ma asteptam sa o respectati cu privire la destinatia acestui teren. Va spun ca terenul a ajuns in proprietatea noastra printr-o Hotarare a Consiliului General dupa ce, in urma procesului, unul dintre motivele pentru care instanta a decis anularea autorizatiei de construire pentru aqua parc a fost tocmai parcarea prevazuta in acel proiect. Zona este V1a si permite doar o ocupare a terenului de 15%. In propunerea dumneavoastra se face parcarea pe circa 40% din teren. Noi intelegem oportunitatea construirii parcari si metoda cu amenzile date in ultimele zile locuitorilor din zona pentru ca au parcat pe trotuar, ca sa-si doreasca constructia unei parcari. Va rog sa amanati discutarea proiectului pentru a gasi o propunere in regula. Nu mi se pare un proiect pentru secolul unde traim, propun sa avem in vedere respectarea indicatorilor de urbanism si a indicatorilor pentru aceasta zona. O alta problema este cum vor iesi masinile din acea parcare in Bd. Tineretului", a declarat Antonio Andrusceac, liderul grup consilierilor USR.Restul grupurilor politice au sustinut proiectul."Am asistat la o discutie a domnului primar cu cetatenii. Acestia si-au exprimat nemultumirea ca in zona nu sunt locuri de parcare. Avand in vedere ca toti au agreat folosirea terenului pentru parcare, este necesara o astfel de parcare acolo", a declarat Stefanel Dan Marin, consilier local sector 4 PMP."Eu locuiesc in cartierul Tineretului. Asa cum Delta Vacaresti este un spatiu care s-a creat din nepasarea autoritatilor, asa si acest spatiu de la Palatul Copiilor a fost lasat in paragina. Acolo au crescut buruieni inalte cat copcii. Palatul Copiilor vrea terenuri de sport? Sa citam excrocheriile pe care le fac in interior. Din punctul meu de vedere s-a pus caruta in fata cailor. Intai trebuia sa facem parcari, apoi sa-i amendam pe oameni. Este usor sa spui "mutati masinile in spatele blocului", dar nu avem unde. Stiu ca iubim natura, dar mai importanti sunt oamenii. Cartierul Tineretului este blocat din cauza lipsei locurilor de parcare. Sunt oameni care ar plati acel abonament anual daca ar avea unde sa parcheze. Noi avem Parcul Tineretului acolo, Parcul Carol, avem spatiu verde in zona", a declarat Ioan Gaf-Deac, consilier local PPU.Primarul sectorului 4, Daniel Baluta, a declarat ca legea ii permite sa construiasca respectiva parcare, chiar daca terenul figureaza ca spatiu verde, deoarece parcarea este un obiectiv de utilitate publica."Din punct de vedere legal acest teren este in zona V1A, dar asta nu inseamna ca este parc. Nu este prins in registrul spatiilor verzi a Municipiului Bucuresti. Functiunea de parcaj pentru V1a este admisa. Acest spatiu se alipeste parcului Lumea Copiilor si raportat la toata suprafata se respecta coeficientul de 15% pentru spatiile verzi. Legea spatiilor verzi permite schimbarea destinatiei spatiilor verzi pentru realizarea unor lucrari de utilitate publica. Solutia propusa de noi nu e cea mai buna solutie, nu este cea mai fericita solutie, dar de undeva trebuie sa incepem. Este o nevoie uriasa de locuri de parcare in acel cartier. Nu avem alt loc unde sa punem parcarea. Nu facem alta activitate, facem o parcare. Pista de karting din Parcul Lumea Copiilor este transformata in terenuri de sport pentru copii. Copiii de la Palat vor putea folosi acele terenuri. Sunt mahnit ca nu sustineti acest proiect atat de util pentru societate", a explicat Daniel Baluta.