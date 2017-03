​La loc comanda cu inaugurarea Pasajului de la Piata Sudului: nu se termina dupa Pasti pentru ca lucrarile sunt doar la 63%, ca si toamna trecuta

Acum, Gabriela Firea a trimis o scrisoare deschisa constructorului de la santierul Piata Sudului, Asocierea Astaldi SPA – Euroconstruct Trading 98 SRL – RCV Global Group SRL si ii da un ultimatum pentru finalizarea lucrarii."In calitate de reprezentant ales de catre cetatenii Municipiului Bucureşti imi exprim personal şi ferm nemultumirea şi va transmit ca lucrurile nu pot trena la nesfarşit cu aceasta investitie, care afecteaza viata economica şi sociala a locuitorilor din sectorul 4 şi nu numai. Avand in vedere data la care trebuia finalizat contractul de lucrari, 10.12.2015, şi stadiul actual de realizare de numai 63% dupa aproape 15 luni, consideram ca trebuie sa actionati de urgenta in sensul maririi ritmului de executie. Aşa cum am vazut, ritmul executiei pe perioada campaniei electorale, a fost unul sustinut, ati mobilizat peste 200 de muncitori in şantier. Consider ca o asociere de firme de talia dvs. nu face parada pentru a impresiona eventualii candidati si de aceea va solicit sa lucrati si acum in acelasi ritm", se arata in scrisoarea trimisa de primarul general, Gabriela Firea, constructorului.Primarul General, Gabriela Firea, a explicat ca, in cadrul intalnirilor de management, reprezentantii legali ai asocierii au declarat termene de finalizare partiale in luna decembrie 2016 pentru pasajul rutier şi aprilie 2017 pentru finalizarea pasajelor pietonale şi restabilirea totala a circulatiei."Doresc sa va atrag atentia ca, inclusiv in cadrul vizitei oficiale din luna octombrie 2016, ati avansat, prin managerul dvs. de proiect ca termen de finalizare a lucrarilor la pasaj, luna aprilie 2017. Proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere Piata Sudului este realizat din fonduri europene şi dorim sa va atragem atentia ca nefinalizarea la termenul asumat a lucrarilor de constructie şi depaşirea duratei de implementare au ca efect restituirea tuturor sumelor rambursate catre Beneficiar de catre AMPOR, in temeiul contractului de finantare", a mai scris edilul.Totodata, Primarul General si-a exprimat nemultumirea fata de modificarile frecvente pe care constructorul le face graficului de executie a lucrarilor si aminteste acestuia ca va denunta unilateral contractul din culpa exclusiva a executantului."Va solicitam sa luati in considerare importanta acestui proiect pentru cetatenii Municipiului Bucureşti şi sa reanalizati mobilizarea dvs. in cadrul lucrarilor pe care le executati intr-un termen rezonabil de 10 zile de la primirea prezentei scrisori de nemultumire a beneficiarului. Dorim sa va atragem atentia in modul cel mai serios cu putinta ca in cazul in care nu observam progresul pe care il aşteptam, exista parghii contractuale prin care sa denuntam unilateral contractul din culpa exclusiva a executantului şi ca suntem determinati sa apelam la acestea daca situatia nu se va imbunatati", mai scrie primarul general in scrisoarea deschisa.Edilul Sef a explicat faptul ca, in cazul in care se intarzie data de finalizare a lucrarilor, proiectul in intregimea lui va fi considerat ca fiind neeligibil, consecinta fiind rezilierea Contractului de Finantare si restituirea de catre Beneficiar a tuturor sumelor rambursate de AMPOR pana la data rezilierii.Pasajul are termen de finalizare finalul anului 2018, potrivit unei hotarari adoptate de Consiliul General in 2016.Firea anuntase pe 21 martie ca pasajul de la Piata Sudului urmeaza sa fie inaugurat imediat dupa sarbatorile pascale."Imi doresc ca imediat dupa sarbatorile pascale sa va invit la inaugurare. Recunosc, am o dezamagire pentru faptul ca reprezentantii constructorului, care este o asociere de firme, mi-au garantat ca in saptamana de martisor si de 8 martie mergem impreuna sa inauguram. Este o intarziere, dar care nu ni se poate imputa. Haideti sa le mai dam o sansa si imediat dupa sarbatorile pascale sa va invitam la inaugurare. Nu mai vreau sa va spun (...) in ce situatie am gasit Pasajul Piata Sudului: nu se mai lucra, acel 'Dorel' pe care il stim noi era la tot pasul. Platile nu mai erau facute din luna octombrie si, practic, am repornit motoarele si pe acest santier", a precizat edilul general, in cadrul unei declaratii acordate presei, potrivit Agerpres.In octombrie 2016, Gabriela Firea declara ca pasajul subteran Piata Sudului ar urma sa fie finalizat in primavara acestui an.Lucrarile la pasaj au inceput in mai 2014, investitia ridicandu-se la 127 de milioane de lei. Constructorul este Asocierea Astaldi - Euroconstruct.Proiectul a demarat pe fonduri europene si trebuia terminat pana la finalul anului 2015. Fiindca acest lucru nu s-a intamplat, termenul a fost prelungit pana la 30 iunie 2016. Ulterior, fiindca nici acest termen nu a fost respectat, pentru ca banii europeni absorbiti deja sa nu fie returnati Comisiei Europene, avand in vedere gradul de intarziere a lucrarilor, reprezentantii Municipalitatii au semnat Actul Aditional la Contractul de finantare, prin care Municipiul Bucuresti este obligat sa finalizeze lucrarile cel tarziu pana in decembrie 2018.Pana pe 30 decembrie 2015, Primaria a absorbiit 18 milioane de lei din 83 milioane lei fonduri europene, iar dupa aceasta data nu s-au mai facut deconturi din bani europeni. Diferenta se plateste de la bugetul local.Pasajul va fi realizat pe directia Calea Vacaresti - strada Nitu Vasile si va avea o lungime de 356 metri. Potrivit autoritatilor, dupa darea in folosinta, pasajul va reduce timpii de asteptare in trafic, in zona respectiva, cu aproximativ 74%.