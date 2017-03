Gabriela Firea: Este posibil ca ELCEN sa fie data in administrarea RADET prin contopire sau fuziune

"Noi nu facem altceva decat sa punem in aplicare Programul de guvernare pe care ni l-am asumat impreuna, ca echipa. (...) Este posibil, dupa avizele ministerelor implicate in aceasta procedura, in special Ministerul de Justitie, sa se ajunga la formula unei hotarari de guvern prin care ELCEN sa fie data in administrare RADET-ului, deci Municipalitatii", a declarat Gabriela Firea, potrivirt Agerpres.In ceea ce priveste efortul financiar pe care ar trebui sa-l faca Municipalitatea pentru refacerea CET-urilor, Firea a declarat ca acest lucru este prevazut in strategia energetica a Capitalei, aflata in dezbatere publica."Intentionam ca in luna mai sa o aducem (n.r. - strategia) in dezbaterea si aprobarea Consiliului General. Pentru prima perioada a anului sunt prevazute studiile de fezabilitate, urmand ca la prima rectificare bugetara sa fie adaugate si toate celelalte sume necesare modernizarii CET-urilor. Am discutat si acest aspect cu domnul ministru al Energiei, Toma Petcu, si de asemenea a fost extrem de deschis si interesat ca, in paralel cu discutia care se realizeaza pentru fuziunea RADET cu ELCEN, sa avem o abordare tehnica la nivel de echipe mixte si in ceea ce priveste preluarea CET-urilor", a precizat edilul sef, potrivit sursei citate.