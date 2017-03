Dilema pentru bucurestenii din Sectorul 4: parcare betonata sau parc verde langa Palatul Copiilor?

Dan Trifu, vicepresedintele Asociatiei Ecocivica, si Elena Iancu, consilier USR sector 4, cer Primariei Sector 4 sa nu betoneze spatiul verde pentru o parcare, ci sa amenajeze acolo un parc."Parcarea propusa ocupa jumatate din spatiul verde. Nu suntem de acord sa se betoneze acel teren si sa se faca o parcare acolo. Salvati Bucurestiul si EcoCivica s-au luptat cativa ani in instanta ca acel loc sa ramana spatiu verde, sa nu se faca aqua-parcul. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a dat in administrare Primariei sector 4 acel teren ca sa amenajeze un parc, nu sa se faca parcare", a declarat Elena Iancu, consilier local USB sector 4, pentru HotNews.ro.Acesta a explicat ca nici solutia unei parcari subterane in zona nu e fezabila, pentru ca terenul este mlastinos."Parcare supraterana nu se poate face fiindca este spatiu verde. Noi am propus sa se retraga gardul 3-4 metri si sa se faca parcari in spic de-a lungul strazii Secerei, pe o parte si pe cealalta", a mai declarat Elena Iancu.Nici Dan Trifu, vicepresedintele Ecocivica, nu este de acord cu acest proiect."Neregula este ca terenul este V1a, adica parc, si conform legii este interzisa reducerea suprafetei spatiilor verzi, deci nu se poate face parcare. Terenul a fost recastigat in instanta, acolo trebuia sa fie un aqua-parc, si unul din motivele pentru care instanta a dispus anularea autorizatiei a fost tocmai parcarea propusa in proiect, pentru aqua-parc. Trebuie gandit un proiect care sa fie benefic pentru Palatul National al Copiilor, fiindca acel teren li se cuvenea de drept lor. Noi dorim sa facem o zona tematica pentru Palatul National al Copiilor avand si acordul directorului de acolo, dansii vor sa dezvolte acolo o mini gradina botanica, o expozitie de arbori cu carari pietruite si o baza sportiva pentru palat. Sala Polivalenta are parcare, nu e treaba noastra ca este insuficienta, nu o sa distrug parcul sa fac parcare. Lumea sa mai vina si cu transportul public, cu taxiul. Parcare este si in fata si in spatele Palatului National", a declarat Dan Trifu pentru HotNews.ro.Prin Hotararea Consiliului General din data de 21.12.2016, terenul in suprafata de 52.863 mp de pe strada Secerei, intre Palatul Copiilor, Parcul Copiilor si Sala Polivalenta, pe care Primaria sector 4 vrea sa amenajeze o parcare, a fost transmis in administrarea Consiliului Local sector 4 pentru a fi alipit Parcului Lumea Copiilor si a se amenaja ca atare."In zona Tineretului se afla un teren ce are destinatie de parc. Terenul situat in str. Secerei nr. 53-57, sector 4, subzona parcuri, face parte din Parcul Tineretului, aflat in administrarea Administratiei Lacuri, Parcuri, Agrement Bucuresti. Pentru a-i da o utilitate , in anul 2009 s-a incheiat Contractul de asociere nr. 2248/29.04.2009, intre Administratia Lacuri, Parcuri, Agrement Bucuresti, titularul dreptului de administrare asupra terenului, si SC BLEU CIEL SRL cu scopul modernizarii si amenajarii parcului, avand in vedere ca in momentul acela terenul se afla in stare de degradare; durata contractului era de 25 de ani. Pe baza acestui contract, prin HCL sector 4 nr. 78/31.08.2009 a fost aprobat PUD-ul pentru aceasta investitie. Urmare actiunii Asociatiei SALVATI BUCURESTIUL, prin sentinta definitiva, a fost anulata HCL sector 4 nr. 78/31.08.2013 si Autorizatia de Construire nr. 86/08.03.2011 emisa de Primarul sectorului 4 pentru imobilul din str. Secerei nr. 53-57. In momentul de fata, starea terenului este intr-o stare accentuata de degradare, urmare inceperii escavatiilor si a defrisarii arborilor, dar neplantat nimic in compensare. Vecin cu acest teren se afla 2 parcuri: Parcul Lumea Copiilor si Parcul Oraselul Copiilor (...). Luand exemplul amenajarilor efectuate de Primaria sectorului 4 in cele 2 parcuri si tinand cont de starea terenului vecin celor 2 parcuri, propunem trecerea in administrare catre Primaria sectorului 4 si suntem siguri ca va fi amenajat si el in concordanta cu cele doua", se arata in expunerea de motive a hotararii de Consiliu General.Pe ordinea sedintei Consiliului local sector 4 de pe 31 martie, apare un proiect de hotarare prin care pe jumatate din acest teren se aproba indicatorii tehnico-economici pentru construirea unei parcari la sol cu circa 750 locuri.Valoarea estimata a investitiei este de 15,947,133 lei."Sectorul 4 al Minicipiului Bucuresti a demarat, in anul 2016, procedura de achizitionare a unor servicii in vederea realizarii obiectivul de investitii "Elaborarea studiului de fezabilitate privind amenajare parcare aproximativ 700 locuri" - in zona starzii Secerei din Sectorul 4 al Municipului Bucuresti. Din cauza lipsei locurilor de parcare, ca urmare a cresterii numarului posesorilor de autoturisme, parcarile existente au devenit insuficiente. Astfel, se impune necesitatea construirii unei parcari pe o suprafata de 21.000 mp, care va asigura fluidizarea traficului in zona respectiva prin relocarea autoturismelor care in prezent ocupa caile de circulatie", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare prin care se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului.