Cetatenii din Prelungirea Ghencea  ies din nou in strada pe 1 aprilie: Vrem pasaj si vrem largire, pacaleala nu mai tine!

Cetatenii organizeaza un mars de protest intre orele 11.00 si 15.00, pe traseul Ansamblul Primavara (Prel. Ghencea nr. 100, sector 6) - intersectia Prelungirea Ghencea cu Soseaua de Centura - Domnesti retur Cartierul Latin (Prel. Ghencea nr. 53, Bragadiru, jud. Ilfov).Organizatori: Asociatia Initiativa Prelungirea Ghencea si grupul civic Initiativa Domnesti."Haideti cu noi in strada sa spunem Primariei capitalei si CNAIR-ului ca nu le mai inghitim pacalelile, livrate mai ales in campaniile electorale! Si sa le cerem sa-si faca treaba: sa urgenteze largirea si pasajul, sa prezinte public un calendar concret al etapelor si al alocarilor bugetare. Intre timp, sa ia masuri pentru siguranta circulatiei in zona: sa faca trotuare, sa marcheze trecerile de pietoni si sa asigure dirijarea circulatiei in intersectia cu str. Valea Oltului si cu Soseaua de Centura. Proiectul ,,Supralargire Prelungirea Ghencea - Domnesti", votat de Consiliul General al capitalei in 2006, este amanat de 10 ani si, in ciuda promisiunilor primite de la autoritati, nici anul asta nu e sigur ca vor incepe lucrarile. Stim de la Primaria capitalei ca inca nu a fost finalizat proiectul tehnic, nu au fost finalizate masuratorile limitei administrative dintre Bucuresti si Ilfov, nu au fost finalizate exproprierile, nu a fost lansata licitatia pentru largire. De asemenea, licitatia pentru proiectul CNAIR "Pasaj suprateran pe drumul judetean DJ 602 Centura Bucuresti Domnesti" a durat aproape 2 ani si a fost castigata in final de o firma aflata in insolventa", se arata in anuntul postat pe Facebook de Asociatia Initiativa Prelungirea Ghencea. "De asemenea, prin acest mars de protest vrem sa atragem atentia Primariei capitalei si Politiei Rutiere asupra pericolului rutier permanent in care circulam de 10 ani in aceasta zona in lipsa trotuarelor, in lipsa marcajelor pe carosabil pentru trecerile de pietoni, in lipsa amenajarii corespunzatoare a statiilor Ratb, in lipsa dirijarii circulatiei la intersectia cu str. Valea Oltului si la trecerea cu calea ferata de la Soseaua de Centura", se mai arata in anuntul cetatenilor.Acesta este cel de-al optulea protest al locuitorilor din zona.La protestul din 1 aprilie, vor fi invitati la fata locului reprezentantii celor doua autoritati responsabile de infrastructura principala a zonei: primarul general, Gabriela Firea si noul director general al CNAIR, Stefan Ionita. De asemenea, vor fi invitati si reprezentantii celorlalte autoritati responsabile de dezvoltarea urbanistica a zonei: primarul sectorului 6, primarul sectorului 5, presedintele Consiliului Judetean Ilfov, primarul orasului Bragadiru si primarul comunei Domnesti, se arata intr-un comunicat emis de CeRe, o asociatie care ii sprijina pe cetateni.Primaria Capitalei a anuntat recent ca va demara in luna aprilie lucrarile de construire a trotuarelor pe Soseaua Prelungirea Ghencea. In prezent se lucreaza la remedierea deficientelor din carosabil si se marcheaza trecerile de pietoni, a anuntat municipalitatea."In data de 22 martie a inceput marcarea trecerilor de pietoni si au fost demarate lucrari de reparatii pe portiunile unde au aparut gropi. De asemenea, pana la supralargirea soselei, a fost gasita o solutie provizorie pentru siguranta pietonilor: vor fi construite trotuare (cu o garantie de patru ani), pe o lungime de 3 km, pana la limita administrativa cu judetul Ilfov. Trotuarele vor avea o latime de 1,5 m astfel incat sa permita si circulatia bicicletelor. Construirea acestora va incepe in luna aprilie si va dura aproximativ o luna si jumatate", se arata intr-un comunicat emis recent de Primaria Capitalei.In luna februarie, Compania de Drumuri a atribuit din nou contractul pentru proiectarea si executia Pasajului de la Domnesti asocierii Straco-Comnnord-Specialist Consulting. Valoarea contractului este de 91,5 milioane de lei. Atribuirea vine dupa reevaluarea ofertelor ca urmare a multiplelor contestatii, asocierea desemnata castigatoare acum fiind aceeasi aleasa si in mai 2016. Licitatia pentru pasajul Domnesti a fost lansata in martie 2015.Primii bani pentru largirea bulevardului Prelungirea Ghencea la doua benzi pe sens au fost alocati de Consiliul General al Municipiului Bucuresti in 2006 - respectiv suma de 73 milioane de lei. Tot in 2006 aceasta suma a fost majorata de alesii locali la 343 milioane de lei, iar in 2007 la 393 milioane de lei, intrucat era nevoie 3 benzi pe sens, de exproprieri, iar pe noul bulevard va circula si trafic greu cu viteza de pana la 100 km/ora.Pe 8 noiembrie 2007, Primaria Capitalei a semnat cu asocierea de firme Alpine Bau - Search Corporation un contract de 135 milioane de lei pentru construirea drumului, potrivit informatiilor de pe site-ul municipalitatii.Din 2007 insa nu s-a mai intamplat nimic. Contactati de HotNews.ro, reprezentantii Primariei Capitalei au declarat in 2014 ca firma care trebuia sa faca drumul a intrat in faliment si ca nu se cunoaste o data certa la care vor incepe lucrarile."Din cauza faptului ca firma contractanta a intrat in faliment, contractul a fost reziliat, urmand a se desfasura o noua procedura de achizitie publica pentru zona situata in interiorul Municipiului Bucuresti. In ceea ce priveste nodul de la Domnesti, acesta va fi realizat de catre CNADNR, segmentul situandu-se in afara zonei administrate de Municipalitate. Avand in vedere ca acest proiect este situat pe teritoriul mai multor unitati administrativ-teritoriale, Municipiul Bucuresti nu a putut investi bani si nu a putut face exproprieri in afara limitelor teritoriale ale orasului. De asemenea, celelalte entitati nu au dispus de finantare pentru zonele lor de responsabilitate", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei.Acum Primaria Capitalei trebuie sa faca un nou proiect si o noua licitatie pentru executia drumului. In cel mai bun caz, daca nu sunt contestatii, parcurgerea acestor etape dureaza un an.In paralel cu proiectul Municipalitatii, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va realiza un pasaj suprateran peste centura Capitalei si calea ferata care include o lucrare de arta cu un giratoriu suspendat ce ar trebui sa fluidizeze circulatia rutiera in zona intersectiei dintre iesirea din Capitala spre Domnesti, dinspre Prelungirea Ghencea, si centura Capitalei, unde, in prezent, se creeaza frecvent ambuteiaje.