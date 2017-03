Premiera anti-birocratica la Cluj: de la inceputul lunii aprilie, Primaria va elibera documente de urbanism in format electronic

"Vom elibera electronic aceste certificate si le vom putea prelungi; la fel, vom elibera online diverse avize, certificate de la spatii verzi, siguranta circulatiei sau salubritate sau vom putea prelungi autorizatiile de construire. Pentru aceasta este nevoie de o semnatura electronica in vederea inregistrarii in sistem. Masura care va fi implementata este un nou pas in digitalizarea activitatii administratiei publice locale", a declarat Emil Boc, potrivit Agerpres. .El a mai spus ca Primaria Cluj-Napoca asigura si plata online a taxelor si impozitelor locale, programarea casatoriilor etc.Cluj Innovation Days, manifestare organizata de Clusterul Cluj IT, se desfasoara in perioada 30 - 31 martie, la Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universitatii 'Babes-Bolyai' (UBB) Cluj-Napoca, cu participarea a peste 400 de persoane.