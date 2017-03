Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat miercuri infiintarea mai multor linii RATB intre Bucuresti si Judetul Ilfov

Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat miercuri infiintarea mai multor linii RATB intre Bucuresti si localitatile din Judetul Ilfov si suplimentarea autobuzelor pe liniile existente. Astfel, in prezent RATB are 18 linii preorasenesti, potrivit informatiilor de pe site, si ar urma sa se ajunga la 52.Astfel,potrivit hotararii adoptate vor exista trasee RATB intre Bucuresti si: Peris, Tunari, Vidra, 1 Decembrie, Glina, Cernica, Mogosoaia, Buftea, Tanganu, Darvari, Clinceni, Magurele, Ganeasa, Varteju, Moara Vlasiei, Balotesti, Otopeni, Sitaru, Ciolpani, Gruiu, Micsunesti Moara, Silistea Snagovului, Clinceni, Bragadiru, Darasti, Sindrilita, Islaz, Centura Jilavei, Dascalu, Chitila, Vidra, Berceni, Stefanesti, Leordeni, Petrechioaia, Balaceanca, Afumati, Cornetu, Chiajna, pantelimon, Branesti, Dobroiesti. In plus vor fi linii RATB intre centrul Bucurestiului si Cartierul Militari, Cartierul Fortuna, Divertiland.Orlando Culea, presedintele de sedinta a explicat ca aceasta cerinta a venit de la cateva localitati din judetul Ilfov si de la cetatenii de acolo, unde populatia a crescut foarte mult, dar nu au cum sa ajunga in conditii civilizate in Bucuresti.Consilierii USR au declarat ca sunt de acord cu acest proiect insa au nuantat spunand ca Bucurestiul are deja putine autobuze, iar extinderea in Judetul Ilfov ar putea genera probleme.