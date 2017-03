Consiliul General a aprobat infiintarea celor zece companii propuse de primarul Gabriela Firea. Primaria Bucuresti intra in afaceri cu energie, constructii, turism si parcari, spatii verzi.

Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A

Compania Municipala Energetica Bucuresti S.A.

Compania Municipala Consolidari S.A.

Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A.

Compania Municipala Parking Bucuresti S.A.

Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A.

Compania Municipala Medicala Bucuresti S.A.

Compania Municipala Turistica Bucuresti S.A.

Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti S.A.

Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A.

Fiecare proiect a fost votat cu 29 de voturi pentru din 46 consilieri prezenti. Primarul general Gabriela Firea a declarat in deschiderea sedintei de Consiliu General ca este nevoie de un vot de jumatate plus unu, nu doua treimi, deoarece aceste societati nu au patrimoniu. Aceasta a facut o paralela cu bugetul municipalitatii care este aprobat tot cu jumatate plus unu din voturi.Roxana Wring, consilier general din partea USR, a declarat ca pentru apobarea acestor societati este nevoie de un vot de doua treimi deoarece este vorba despre societati pe actiuni, iar actiunile fac parte din patrimoniul orasului."Aceste firme nu fac parte dintr-o viziune de dezvoltare a orasului, nu au studii de fezabilitate, de impact, nu exista o analiza a pietelor unde vor functiona, nu exista o evaluare de impact asupra bugetului public, nu reiese care va fi relatia dintre aceste societati comerciale si directiile din Primarie care au tip de activitate similar. Nu avem informatia necesara sa decidem daca ele vor imubatati iata bucurestenilor. Noi am votat impotriva. In plus, contestam ca au fost infiintate cu votul a 50 plus unu dintre consilierii generali. Ele sunt proiecte de patrimoniu. Cei 120.000 lei care constituie capital se vor transforma in actiuni, iar acestea este clar ca fac parte din patrimoniul UAT-ului. Vom face plangere prealabila si le vom ataca in contencios. Am citit actul constitutiv, consiliul general nu va fi reprezentat asa cum spune doamna Firea. Majoritatea celor alesi in CA nu reprezinta CGMB ci majoritatea PSD-ALDE. Controlul va fi minim, in CA au intrat oameni pe care nu ii cunoaste nimeni, nu au prezentat CV-urile, nu stim ce competente au. Acesti reprezentanti ai actionarilor, nici ei nu vor avea control asupra CA. CA poate sa cheltuie sume de pana la 100.000 de euro fara acordul AGA", a explicat Roxana Wring.De aceeasi parere este si Ciprian Ciucu, consilier PNL. "Gabriela Firea (PSD+ALDE) forteaza astazi trecerea a 10 companii, incalcand legea, cu doar 50%+1 din voturile Consilierilor Generali. Cred ei, majoritatea PSD/ALDE, ca au gasit o chichita legislativa: au pus sediile sociale acestor firme intr-o proprietate a companiei Apa Nova, companie privata, la care are PMB participatiuni. Astfel, se amagesc ei, ca daca nu folosesc un sediu din proprietatea Primariei, atunci nu mai este o chestiune legata de patrimoniu, ceea ce este fals. Orice infiintare de entitate (institutie, regie, firma, etc.) tine de patrimoniu, atata timp cat exista un capital social subscris si varsat, pentru fiecare firma fiind de 120 mii RON. Este evident ca aceste proiecte de hotarari TIN de PATRIMONIU, deci, se impune votul cu 2/3. PNL va ataca aceste proiecte in contencios daca vor fi trecute cu cvorumuri ilegale! De noatat ca adunarile generale ale acestor companii sunt populate exclusiv cu Consilieri Generali ai PSD, ALDE si PMP.... PNL a decis sa nu propuna oameni in aceste companii", a declarat Ciprian Ciucu.Primarul Gabriela Firea a dat asigurari ca aceste firme vor fi transparente, se supun controlului Curtii de Conturi, iar serviciile oferite vor fi mai bune, la un pret mai mic. Primarul general a declarat ca societatile comerciale infiintate de Primaria Capitalei vor face licitatiile pentru delegarea diverselor servicii mai bine decat o face Primaria si vor urmari mai bine contractele.Consiliul General al Municipiului Bucuresti si-a dat deja acordul de principiu pentru infiintarea acestor societati la finalul lunii februarie, acum urmand sa aprobe infiintarea societatilor, actionarii, capitalul si actul constitutiv.Actionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 18, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul principal de activitate: Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta;Societatea va desfasura si urmatoarele activitati secundare:- cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii- inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing- administrarea imobilelor pe baza dc comision sau contract- activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;- activitati de testare si analize tehniceActionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 3, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul principal de activitate: furnizarea de abur si aer conditionat;Societatea va desfasura si urmatoarele activitati secundare:- Productia de energie electrica;- Transportul energiei electrice;- Distributia energiei electrice;- Comercializarea energiei electrice;- Productia gazelor;- Distributia combustibiliIor gazosi, prin conducte;- Cumpararea vanzarea de bunuri imobiliare proprii;- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing;- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;Actionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 4, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova.Obiectul principal de activitate: Alte lucrari speciale de constructii ;Societatea va desfasura si urmatoarele activitati secundare:- Lucrari de instalatii electrice- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat- Alte lucrari de instalatii pentru constructii- Lucrari de ipsoserie- Lucrari de tamplarie si dulgherie- Lucrari de pardosire si placare a peretilor- Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri- Alte lucrari de finisare- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii- Alte lucrari speciale de constructii- Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale- Activitati de inchiriere si leasing de masini si echipamente pentru constructii 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contractActionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 6, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul principal de activitate: Lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate;Societatea va desfasura si urmatoarele activitati secundare:- Lucrari de constructii a cailor ferate de supralata si subterane- Constructia de poduri si tuneluri- Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide- Lucrari de constructie a proictelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii- Alte lucrari speciale de constructii;- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing- Administrarca imobilelor pe baza de comision sau contractActionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 7, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul de activitate: Activitati anexe pentru transporturiSocietatea va desfasura si urmatoarele activitati sccundare:- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;Actionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 8, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul de activitate: Lucrari de instalatii electrice si tehnico￯-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii;Activitatea principala a socictatii este: Lucrari de instalatii electriceSocietatea va desfasura si urmatoarele activitati secundare:- Repararea echiparnentelor electronice si optice;- Repararea echipamentelor electrice;- Lucrari dc constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;- Activitati de servicii privind sistemele de securizare;- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;- Inchirierea si sub inchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contractActionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 1, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul de activitate: Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;Societatea va desfasura si urmatoarele activilati secundare:- Alte activitati referitoare la sanatatea umana- Activitati ale centrelor de ingrijire medicala- Activilati ale caminelor de batrani si ale carninelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure;- Activitati de ingrijire zilnica pentru copii- Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare;- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliarc proprii sau in leasing;Actionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 15, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul de activitate: alte servicii de rezervare si asistenta turistica;Societatea va desfasura si urmatoarele activilati secundare:- activitati ale agentiilor turistice;- activitati ale tur operatorilor;- cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;- inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing- administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;Actionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 16, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul principal de activitate : Activitati de intretinere peisagistica;Activitatea principala a societatii este: Activitati de intretinere peisagistica;Societatea va desfasura urmatoarele activitati secundare:- Cultivarea altor plante nepermanente;- Cultivarea plantelor pentru inmultire;- Lucrari de tamplarie si dulgherie;- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing;- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract ;Actionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, biroul 17, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul principal de activitate: Alte activitati recreative si distractive;Activitatea principala a societatii este: Balciuri si parcuri de distractii;Societatea va desfasura si urmatoare activitati secundare:- Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;- Baruri si alte activitati de servire a bauturilor ;- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing;- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;- Alte activitati recreative si distractive;La finalul lunii ianuarie 2017, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat infiintarea Trustulului de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA , societatea de constructii am municipalitatii. Societatea are doi actionari: Consiliul General al municipiului Bucuresti (99,99%) si Service Ciclop (0,01%). Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA are un capital de 12 milioane lei.