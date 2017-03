Medicii Herman Berkovits si Catalin Constantin Badiu vor prmi titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti

"Activitatea intensa a medicului Herman Berkovits, medic specialist pediatru, in sustinerea proiectelor de informare, asistenta si sprijinire a pacientilor, implicarea si devotamentul de care da dovada in meseria pe care a ales sa o slujeasca - il recomanda pentru acordarea acestei distinctii. Recunoasterea internationala este insusi faptul ca detine in mod oficial functia de medic personal al primului-ministru israelian Benjamin Netanyahu", se arata in expunerea de motive a hotarari adoptate Herman Berkovits s-a nascut la Targu Lapus, in judetul Maramures, in anul 1947, a urmat cursurile Institutului de Medicina din Cluj-Napoca. Este medic specialist pediatru, conduce propria clinica de medicina pediatrica si generala in Ierusalim."Activitatea intensa a medicului Catalin Constantin Badiu, doctor in stiinte medicale, medic specialist in chirurgie cardiovasculara si supra-specializare in Terapie intensiva in Chirurgie cardiaca, in sustinerea proiectelor de informare, asistenta si sprijinire a pacientilor, implicarea si devotamentul de care da dovada in meseria pe care a ales sa o slujeasca - il recomanda pentru acordarea acestei distinctii", se arata in expunerea de motive a hotararii adoptate. Catalin Constantin Badiu s-a nascut in Bucuresti, in 1975, a urmat cursurile Facultatii de Medicina in Germania. Este medic specialist in chirurgie cardiovasculara si supra-specializare in terapie intensiva in chirurgia cardiaca, obtinand titlul de doctor in stiinte medicale.Dupa 20 de ani petrecuti in Germania, Catalin Constantin Badiu a ales sa se intoarca in orasul natal. Acesta profeseaza la Spitalul Universitar de Urgenta si Spitalul Monza, potrivit sursei citate.