Primaria Bucuresti: O consiliera USR se plange ca a fost facuta "prostituata" de un coleg din PSD

In timpul sedintei, intre cele doua grupuri a iesit o incaierare."Eram in timpul dezbaterilor de la punctul 1 de pe ordinea de zi. La un moment dat colegul nostru Ciprian Ciucu a luat cuvantul. S-a repezit cumva conversatia, iar eu am facut un comentariu in coltul meu ca ar fi bine sa mearga mai departe dezbaterea. Dintr-o data, eu nu i-am spus niciun cuvant domnului Badulescu, aud cum spune ca "am auzit ca ai lucrat in Anglia ca barman si ai fost prostituata". Nu stiu de unde a scos aceste lucruri fara niciun context prealabil". Sunt foarte dezamagita de acest comportament grobian. Din pacate nu este prima oara cand domnul viceprimar are interventii deplasate care coboroara mult sub nivelul Consiliului General", a declarat Raluca Teodor, consilier general USR.Aceasta a cerut viceprimarului sa ceara scuze in mod public.