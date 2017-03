​FOTOGALERIE Batalie in instanta impotriva unui bloc de 25 metri inaltime aprobat de Consiliul General, pe Strada Mantuleasa - in inima Bucurestiului

Pe terenul unde Consiliul General a aprobat aceste constructii se afla scoala unde a invatat Mircea Eliade, constructie demolata in 2002 fara aviz de la Ministerul Culturii.Strada Mantuleasa este zona protejata, pe aceasta artera aflandu-se mai multe cladiri de patrimoniu construite in urma cu peste 100 de ani."Din fericire, in cazul acestui proiect, intrucat locuiesc in vecinatate, pot dovedi instantei ca am un interes direct si personal pentru a ataca proiectul, nu doar un interes general. Pentru mine este inadmisibil ca noul proiect propune o inaltime de 25 m (desi prin PUZ-ul Zonei Protejate inaltimea maxim admisa este de 13 m). Apoi, noul proiect propune spatii de birouri, desi Cartierul Mantuleasa este un cartier rezidential si nu de afaceri (business), inclusiv PUZ-ul Zonei Protejate Mantuleasa prevede aceasta caracteristica. La aceste doua aspecte se mai adauga lipsa de respect pentru memoria locului (scoala unde a studiat Mircea Eliade este inlocuita de un imobil de birouri). Sa nu uitam nici de aspectul locurilor de parcare, intr-un cartier cu stradute inguste si oricum deja sufocat de masini. De fapt, asistam la maximizarea interesului unui investitor imobiliar, in dauna vecinatatii, dar si a comunitatii. Asa dupa cum rezulta din actele de la dosarul din instanta, depuse recent, este trist sa constat ca noua echipa de la Primaria Bucuresti continua sustinerea unor asemenea proiecte care irita si agreseaza iubitorii de patrimoniu. Am solicitat sprijin si de la Academia Romana si de la Biserica Mantuleasa, din zona, insa fara vreun rezultat. Tot ce ne dorim este respectarea legii, adica a indicatorilor prevazuti de Planul Urbanistic Zonal al Zonei Protejate Mantuleasa: inaltime, ocuparea terenului, destinatia cladirii, etc. Ne dorim un proiect valoros din punct de vedere cultural si urbanistic, care sa vindece atat cat se poate aceasta rana urbanistica si culturala a Bucurestiului", a declarat Razvan Rada, unul dintre cetatenii care au cerut anularea Planului Urbanistic Zonal, pentru HotNews.ro.Acesta locuieste chiar vizavi de terenul unde a fost aprobata construirea cladirilor de 5 etaje."Sunt unul din acei locuitori ai Bucurestiului exasperati de lipsa de viziune in ceea ce priveste zonele istorice si protejate ale capitalei, dar si de agresivitatea cu care sunt amputate sau neglijate. Sunt sibian si inca de mic am fost educat in spiritul protejarii patrimoniului urbanistic, al mediului si al diversitatii sociale - ca valori cheie ale comunitatii. In scoala generala, de la Sibiu, eram incurajati de catre profesori si parinti sa trimitem memorii inclusiv lui Nicu Ceausescu, care conducea Sibiul in ultimii ani ai perioadei comuniste, memorii prin care noi, elevii, il rugam sa nu demoleze Sibiul vechi, asa dupa cum tatal acestui incepuse sa faca la Bucuresti. Intre timp am ajuns si un mare iubitor de Bucuresti si iata, suntem in 2017 si distrugerea capitalei continua. Proiectul imobiliar de ,,pe strada Mantuleasa'' pare a fi placa turnanta a modelului de distrugere a vechiului Bucurestiului in perioada post-comunista.1. se infiinteaza o firma privata;2. o scoala veche si cu traditie, este trecuta din proprietate publica in proprietate privata;3. cladirile istorice ale scolii sunt demolate;4. se solicita modificarea indicatorilor din PUZ existent, Cartierul Mantuleasa fiind zona cu grad MAXIM de protectie;5. societatea civila si vecinatatea protesteaza, iar autoritatile aproba noul proiect privat;6. intr-un cartier istoric, rezidential, apare un colos cu destinatie de birouri, cartierul devenind astfel sufocat de masini si mutilat estetic", a mai declarat Razvan Rada.In intampinarea depusa la dosar, reprezentantii Consiliului General al Municipiului Bucuresti sustin ca planul urbanistic zonal a fost aprobat cu respectarea legii si ca acesta nu poate prejudicia pe nimeni."Potrivit articolului 47, alin. 1 si 2 din Legea nr. 350/2001, Planul Urbanistic Zonal este instrumentul de planificare urbana de reglementare specifica prin care se coordoneaza dezvoltarea urbanistica integrata aunor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamica urbana accentuata. Planul Urbanistic zonal asigura corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a zonei cu Planul Urbanistic General. (...) Rezulta, in raport de reglementarea legala anterior mentionata, ca planul urbanitic zonal nu este susceptibil prin el insusi a prejudicia dreptul de proprietate al persoanelor asupra imobilelor ce fac parte din zona vizata de documentatia de urbanism. In ceea ce priveste motivele privind adoptarea hotararii CGMB in lipsa unor acte, asa cum rezulta din actele anexate intampinarii, Hotararea CGMB nr. 79/31.03.2016 a fost aprobata avand la baza epunerea de motive a primarului general al Municipiului Bucuresti, raportul de specialitate al arhitectului sef al municipiului Bucuresti, raportul comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul CGMB, avizul Comisiei juridice si de disciplina din cadrul CGMB, precum si toate actele si avizele necesare mentionate in cuprinsul hotararii", se arata in intampinare. Majoritatea PNL din Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat pe 31 martie 2016 proiectul imobiliar care prevede construirea unui bloc de 5 etaje (25 metri inaltime) pe strada Mantuleasa . Potrivit Planului Urbanistic Zonal aflat pe site-ul municipalitatii, pe str. Mantuleasca nr. 7-9 proprietarul terenului, firma Leader Properties, vrea sa construiasca pe terenul in suprafata de 2.715 mp mai multe corpuri de cladire, corpul cel mai inalt urmand sa aiba subsol, demisol, parter si 5 etaje.Cladirile vor fi dispuse pe parcela astfel, potrivit documentelor de pe site-ul Primariei:- corpul alipit calcanului imobilului amplasat in Str. Dr. Paleologu nr. 15 va avea acelasi regim de inaltime: P+4, cu o inaltime maxima de 18,50 m;- corpul alipit calcanului imobilului amplasat in Str, Mantuleasa nr. 11 va fi cu maxim 3 m mai inalt, cum permite regulamentul PUZ Zonei Protejate - H max = 8,00 m, respectiv S+P+1E;- corpul central va fi cel mai inalt, S+D+P+5, va atinge inaltimea de 25,00 m, raportandu-se la cladirea amplasata in Str. Mantuleasa nr. 5, care prezinta 7 niveluri (25 m).- corpul central va fi legat de cel S+P+1E printr-un corp in regim de Inaltime S+D+P+3E, inaltime maxima de 15,00 m.Acesta ar urma sa adaposteasca locuinte, comert si birouri.ndicatorii urbanistici aprobati in prezent de Primaria Capitalei sunt:- inaltimea maxima: subsol plus demisol plus parter plus cinci etaje - 25 metri;- Procent de Ocupare al Terenului : 65%- Coeficient de Utilizare al Terenului: 2,4.- Functiune: servicii, comert, birouriIndicatorii urbanistici din zona protejata Mantuleasa sunt:- inaltimea maxima: 16 metri;- Procent de Ocupare al Terenului : 65%- Coeficient de Utilizare al Terenului: 2.Proiectant este firma KXL si beneficiar Leader Properties. Arhitectii spun ca, la proiectul propus, culorile folosite pentru fatada sunt in tonul zonei, iar din punct de vedere al inaltimii se incadreaza in zona. Atat Primaria Capitalei cat si Ministerul Culturii si-au dat acordul pentru realizarea acestui proiect imobiliar.Consiliul local al sectorului 3 a aprobat la sfarsitul anului 2008 construirea unui turn de 17 etaje pe Mantuleasa. Cladirea a fost aprobata printr-un Plan Urbanistic de Detaliu, la pachet cu alte doua constructii de patru si de zece etaje, pe data de 6 noiembrie 2008.Turnul avea aviz de la Primaria sectorului 3, semnat de arhitectul-sef de sector, Stefan Dumitrascu, insa lipsea avizul obligatoriu de la Ministerul Culturii.Dupa ce HotNews.ro a sesizat acest abuz, iar proprietarii din zona si ONG-urile s-au mobilizat, Consiliul Local sector 3 a abrogat hotararea prin care s-a aprobat PUD-ul.Proprietarii au revenit in 2010, cerand la data respectiva permisiunea sa construiasca un bloc de 8 etaje. Nici acesta nu a fost aprobat.Pe terenul din strada Mantuleasa nr. 7-9 au fost mai multe constructii datand de la inceputul secolului XIX, dar acestea au fost demolate in 2002, fara aviz de la Ministerul Culturii si Cultelor. Una dintre ele a fost chiar scoala unde a invatat scriitorul Mircea Eliade. De aceste locuri este legata actiunea nuvelei "Pe Strada Mantuleasa".Rezolutia Parlamentului European din 8 septembrie 2015 "Spre o abordare integrata a patrimoniului cultural european" subliniaza importanta patrimoniului cultural si atrage atentia asupra amenintarilor ambientale care afecteaza un numar important de situri de patrimoniu din UE si indeamna statele membre sa ia in considerare consecintele schimbarilor climatice si ale presiunii exercitate de om atunci cand isi elaboreaza strategiile de finantare pe termen lung a metodelor de prezervare si restaurare a patrimoniului. In plus, documentul releva faptul ca patrimoniul cultural si turismul isi sunt reciproc avantajoase deoarece, pe de o parte, patrimoniul cultural genereaza castiguri substantiale pentru industria turismului, in timp ce, pe de alta parte, turismul serveste cultura, incurajand expunerea si conservarea bunurilor culturale si generand veniturile necesare pentru prezervarea acestora.