Primaria sectorului 4 vrea sa faca 13 parcari noi, printre care si doua de tip park&ride - la Piata Sudului si la statia de metrou IMGB

Valoarea estimata a investitiei este de 15,947,133 lei."Sectorul 4 al Minicipiului Bucuresti a demarat, in anul 2016, procedura de achizitionare a unor servicii in vederea realizarii obiectivul de investitii "Elaborarea studiului de fezabilitate privind amenajare parcare aproximativ 700 locuri" - in zona starzii Secerei din Sectorul 4 al Municipului Bucuresti. Din cauza lipsei locurilor de parcare, ca urmare a cresterii numarului posesorilor de autoturisme, parcarile existente au devenit insuficiente. Astfel, se impune necesitatea construirii unei parcari pe o suprafata de 21.000 mp, care va asigura fluidizarea traficului in zona respectiva prin relocarea autoturismelor care in prezent ocupa caile de circulatie", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare prin care se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului.Valoarea estimata a investitiei este de 13,421,769 lei."Din cauza lipsei locurilor de parcare, ca urmare a cresterii numarului posesorilor de autoturisme, parcarile existente au devenit insuficiente. Astfel, se impune necesitatea construirii unei parcari pe o suprafata de 1560 mp, care va asigura fluidizarea traficului in zona respectiva prin relocarea autoturismelor care in prezent ocupa caile de circulatie", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare prin care se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului.Valoarea estimata a investitiei este de 4,465, 327 lei."Din cauza lipsei locurilor de parcare, ca urmare a cresterii numarului posesorilor de autoturisme, parcarile existente au devenit insuficiente. Astfel, se impune necesitatea construirii unei parcari pe o suprafata de 1360 mp, care va asigura fluidizarea traficului in zona respectiva prin relocarea autoturismelor care in prezent ocupa caile de circulatie. Avand in vedere cele mai sus mentionate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 4 indicatorii tehnico-economici la faza "Studiu de Fezabilitate" a investitiei, asa cum a fost intocmita de catre proiectant", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare prin care se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului.Valoarea estimata a investitiei este de 6,346,470 lei;"Sectorul 4 al Minicipiului Bucuresti a demarat, in anul 2016, procedura de achizitionare a unor servicii in vederea realizarii obiectivul de investitii "Elaborarea studiului de fezabilitate privind amenajare parcare intersectia str. Covasna cu aleea Dorohoi". Datorita lipsei locurilor de parcare, ca urmare a cresterii numarului posesorilor de autoturisme, parcarile existente au devenit insuficiente. Astfel, se impune necesitatea construirii unei parcari pe o suprafata de 1617 mp, care va asigura fluidizarea traficului in zona respectiva prin relocarea autoturismelor care in prezent ocupa caile de circulatie", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare prin care se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului.Valoarea estimata a investitiei este de 7,356,003 lei;"Sectorul 4 al Minicipiului Bucuresti a demarat, in anul 2016, procedura de achizitionare a unor servicii in vederea realizarii obiectivul de investitii "Elaborarea studiului de fezabilitate privind amenajare parcare statia metrou IMGB - Sos. Berceni". Datorita lipsei locurilor de parcare, ca urmare a cresterii numarului posesorilor de autoturisme, parcarile existente au devenit insuficiente. Astfel, se impune necesitatea construirii unei parcari pe o suprafata de 5315 mp, care va asigura fluidizarea traficului in zona respectiva prin relocarea autoturismelor care in prezent ocupa caile de circulatie", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare prin care se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului.Valoarea estimata a investitiei este de 4,9 milioane lei;"Sectorul 4 al Minicipiului Bucuresti a demarat, in anul 2016, procedura de achizitionare a unor servicii in vederea realizarii obiectivul de investitii "Elaborarea studiului de fezabilitate privind amenajare parcare str. Izv. Oltului nr. 4, bl. 33". Datorita lipsei locurilor de parcare, ca urmare a cresterii numarului posesorilor de autoturisme, parcarile existente au devenit insuficiente. Astfel, se impune necesitatea construirii unei parcari pe o suprafata de 1449 mp, care va asigura fluidizarea traficului in zona respectiva prin relocarea autoturismelor care in prezent ocupa caile de circulatie", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare prin care se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului.Valoarea estimata a investitiei este de 15 milioane lei;"Din cauza lipsei locurilor de parcare, ca urmare a cresterii numarului posesorilor de autoturisme, parcarile existente au devenit insuficiente. Astfel, se impune necesitatea construirii unei parcari (P+2) pe o suprafata de 7000 mp, care va asigura fluidizarea traficului in zona respectiva prin relocarea autoturismelor care in prezent ocupa caile de circulatie", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare prin care se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului.Valoarea estimata a investitiei este de 6,36 milioane lei;"Din cauza lipsei locurilor de parcare, ca urmare a cresterii numarului posesorilor de autoturisme, parcarile existente au devenit insuficiente. Astfel, se impune necesitatea construirii unei parcari pe o suprafata de 2700 mp, care va asigura fluidizarea traficului inzona respectiva prin relocarea autoturismelor care in prezent ocupa caile de circulatie", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare prin care se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului.Valoarea estimata a investitiei este de 4,4 milioane lei;"Datorita lipsei locurilor de parcare, ca urmare a cresterii numarului posesorilor de autoturisme, parcarile existente au devenit insuficiente. Astfel, se impune necesitatea construirii unei parcari pe o suprafata de 2400 mp, care va asigura fluidizarea traficului in zona respectiva prin relocarea autoturismelor care in prezent ocupa caile de circulatie", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare prin care se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului.Valoarea estimata a investitiei este de 6,6 milioane lei;"Datorita lipsei locurilor de parcare, ca urmare a cresterii numarului posesorilor de autoturisme, parcarile existente au devenit insuficiente. Astfel, se impune necesitatea construirii unei parcari pe o suprafata de 1617 mp, care va asigura fluidizarea traficului in zona respectiva prin relocarea autoturismelor care in prezent ocupa caile de circulatie", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare prin care se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului.Valoarea estimata a investitiei este de 6 milioane lei;"Datorita lipsei locurilor de parcare, ca urmare a cresterii numarului posesorilor de autoturisme, parcarile existente au devenit insuficiente. Astfel, se impune necesitatea construirii unei parcari pe o suprafata de 1886 mp, care va asigura fluidizarea traficului in zona respectiva prin relocarea autoturismelor care in prezent ocupa caile de circulatie", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare prin care se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului.Valoarea estimata a investitiei este de 6,6 milioane lei;"Datorita lipsei locurilor de parcare, ca urmare a cresterii numarului posesorilor de autoturisme, parcarile existente au devenit insuficiente. Astfel, se impune necesitatea construirii unei parcari pe o suprafata de 1980 mp, care va asigura fluidizarea traficului in zona respectiva prin relocarea autoturismelor care in prezent ocupa caile de circulatie", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare prin care se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului.Valoarea estimata a investitiei este de 29 milioane lei, insa suma cuprinde si construiorea unui centru multifunctional pentru servicii sociale in regim de zi si clinica medicala.