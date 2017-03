Primaria Bucuresti intra in afaceri cu energie, constructii, turism si parcari, spatii verzi. Vot decisiv pentru infiintarea a zece firme propuse de Gabriela Firea

Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A

Compania Municipala Energetica Bucuresti S.A.

Compania Municipala Consolidari S.A.

Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A.

Compania Municipala Parking Bucuresti S.A.

Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A.

Compania Municipala Medicala Bucuresti S.A.

Compania Municipala Turistica Bucuresti S.A.

Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti S.A.

Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A.

Consiliul General al Municipiului Bucuresti si-a dat deja acordul de principiu pentru infiintarea acestor societati la finalul lunii februarie, acum urmand sa aprobe infiintarea societatilor, actionarii, capitalul si actul constitutiv.Actionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 18, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul principal de activitate: Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta;Societatea va desfasura si urmatoarele activitati secundare:- cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii- inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing- administrarea imobilelor pe baza dc comision sau contract- activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;- activitati de testare si analize tehniceActionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 3, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul principal de activitate: furnizarea de abur si aer conditionat;Societatea va desfasura si urmatoarele activitati secundare:- Productia de energie electrica;- Transportul energiei electrice;- Distributia energiei electrice;- Comercializarea energiei electrice;- Productia gazelor;- Distributia combustibiliIor gazosi, prin conducte;- Cumpararea vanzarea de bunuri imobiliare proprii;- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing;- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;Actionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 4, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova.Obiectul principal de activitate: Alte lucrari speciale de constructii ;Societatea va desfasura si urmatoarele activitati secundare:- Lucrari de instalatii electrice- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat- Alte lucrari de instalatii pentru constructii- Lucrari de ipsoserie- Lucrari de tamplarie si dulgherie- Lucrari de pardosire si placare a peretilor- Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri- Alte lucrari de finisare- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii- Alte lucrari speciale de constructii- Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale- Activitati de inchiriere si leasing de masini si echipamente pentru constructii 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contractActionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 6, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul principal de activitate: Lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate;Societatea va desfasura si urmatoarele activitati secundare:- Lucrari de constructii a cailor ferate de supralata si subterane- Constructia de poduri si tuneluri- Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide- Lucrari de constructie a proictelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii- Alte lucrari speciale de constructii;- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii- Inchirierea si subInchirierea hunurilor imobiliare proprii sau in leasing- Administrarca imobilelor pe baza de comision sau contractActionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 7, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul de activitate: Activitati anexe pentru transporturiSocietatea va desfasura si urmatoarele activitati sccundare:- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;Actionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 8, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul de activitate: Lucrari de instalatii electrice si tehnicoᅡ-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii;Activitatea principala a socictatii este: Lucrari de instalatii electriceSocietatea va desfasura si urmatoarele activitati secundare:- Repararea echiparnentelor electronice si optice;- Repararea echipamentelor electrice;- Lucrari dc constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;- Activitati de servicii privind sistemele de securizare;- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;- Inchirierea si sub inchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contractActionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 1, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul de activitate: Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;Societatea va desfasura si urmatoarele activilati secundare:- Alte activitati referitoare la sanatatea umana- Activitati ale centrelor de ingrijire medicala- Activilati ale caminelor de batrani si ale carninelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure;- Activitati de ingrijire zilnica pentru copii- Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare;- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliarc proprii sau in leasing;Actionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 15, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul de activitate: alte servicii de rezervare si asistenta turistica;Societatea va desfasura si urmatoarele activilati secundare:- activitati ale agentiilor turistice;- activitati ale tur operatorilor;- cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;- inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing- administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;Actionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou 16, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul principal de activitate : Activitati de intretinere peisagistica;Activitatea principala a societatii este: Activitati de intretinere peisagistica;Societatea va desfasura urmatoarele activitati secundare:- Cultivarea altor plante nepermanente;- Cultivarea plantelor pentru inmultire;- Lucrari de tamplarie si dulgherie;- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing;- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract ;Actionari: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%);Capital: 120.000 lei;Sediul: Strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, biroul 17, cf contract de comodat incheiat cu Apa Nova Bucuresti;Obiectul principal de activitate: Alte activitati recreative si distractive;Activitatea principala a societatii este: Balciuri si parcuri de distractii;Societatea va desfasura si urmatoare activitati secundare:- Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;- Baruri si alte activitati de servire a bauturilor ;- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing;- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;- Alte activitati recreative si distractive;La finalul lunii ianuarie 2017, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat infiintarea Trustulului de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA , societatea de constructii am municipalitatii. Societatea are doi actionari: Consiliul General al municipiului Bucuresti (99,99%) si Service Ciclop (0,01%). Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA are un capital de 12 milioane lei.