Locuitorii din Prelungirea Ghencea vor avea trotuare. Primaria Bucuresti incepe lucrarile in aprilie

"La initiativa Primarului General, Gabriela Firea, joi, la sediul Municipalitatii, a avut loc o sedinta de lucru la care au participat toti factorii decizionali, responsabili cu identificarea unor solutii pentru decongestionarea traficului din zona Prelungirea Ghencea. Directoarea Administratiei Strazilor, Mirela Ionita, a anuntat ca se fac deja demersuri pentru a imbunatati calitatea vietii locuitorilor din zona. Sstfel, in data de 22 martie a inceput marcarea trecerilor de pietoni si au fost demarate lucrari de reparatii pe portiunile unde au aparut gropi. De asemenea, pana la supralargirea soselei, a fost gasita o solutie provizorie pentru siguranta pietonilor: vor fi construite trotuare (cu o garantie de patru ani), pe o lungime de 3 km, pana la limita administrativa cu judetul Ilfov. Trotuarele vor avea o latime de 1,5 m astfel incat sa permita si circulatia bicicletelor. Construirea acestora va incepe in luna aprilie si va dura aproximativ o luna si jumatate", se arata intr-un comunicat emis de Primaria Capitalei.Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa aloce suma de 5.000.000 de lei pentru obiectivul de investitii Penetratie Prelungirea Ghencea – Domnesti, in proiectul de buget pentru anul 2017."Suma a fost alocata pentru intocmirea unui nou studiu de fezabilitate si a unui Plan Urbanistic Zonal, care sa corespunda situatiei actuale din teren, avad in vedere ca zona s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani. In urma demersurilor Municipalitatii, acest proiect va fi inclus in Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti-Ilfov 2016-2030", se arata in comunicatul municipalitatii.Primii bani pentru largirea bulevardului Prelungirea Ghencea la doua benzi pe sens au fost alocati de Consiliul General al Municipiului Bucuresti in 2006 - respectiv suma de 73 milioane de lei. Tot in 2006 aceasta suma a fost majorata de alesii locali la 343 milioane de lei, iar in 2007 la 393 milioane de lei, intrucat era nevoie 3 benzi pe sens, de exproprieri, iar pe noul bulevard va circula si trafic greu cu viteza de pana la 100 km/ora.Pe 8 noiembrie 2007, Primaria Capitalei a semnat cu asocierea de firme Alpine Bau - Search Corporation un contract de 135 milioane de lei pentru construirea drumului, potrivit informatiilor de pe site-ul municipalitatii.Din 2007 insa nu s-a mai intamplat nimic. Contactati de HotNews.ro, reprezentantii Primariei Capitalei au declarat in 2014 ca firma care trebuia sa faca drumul a intrat in faliment si ca nu se cunoaste o data certa la care vor incepe lucrarile."Din cauza faptului ca firma contractanta a intrat in faliment, contractul a fost reziliat, urmand a se desfasura o noua procedura de achizitie publica pentru zona situata in interiorul Municipiului Bucuresti. In ceea ce priveste nodul de la Domnesti, acesta va fi realizat de catre CNADNR, segmentul situandu-se in afara zonei administrate de Municipalitate. Avand in vedere ca acest proiect este situat pe teritoriul mai multor unitati administrativ-teritoriale, Municipiul Bucuresti nu a putut investi bani si nu a putut face exproprieri in afara limitelor teritoriale ale orasului. De asemenea, celelalte entitati nu au dispus de finantare pentru zonele lor de responsabilitate", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei.Acum Primaria Capitalei trebuie sa faca un nou proiect si o noua licitatie pentru executia drumului. In cel mai bun caz, daca nu sunt contestatii, parcurgerea acestor etape dureaza un an.In paralel cu proiectul Municipalitatii, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va realiza un pasaj suprateran peste centura Capitalei si calea ferata care include o lucrare de arta cu un giratoriu suspendat ce ar trebui sa fluidizeze circulatia rutiera in zona intersectiei dintre iesirea din Capitala spre Domnesti, dinspre Prelungirea Ghencea, si centura Capitalei, unde, in prezent, se creeaza frecvent ambuteiaje.