Ministerul Apelor si Padurilor: Inspectorul Padurii a inregistrat 5.815 alarme forestiere de la punerea in functiune. Alarmele verificate si neconfirmate vor fi marcate cu culoarea albastra

"De la data punerii in functiune si pana in prezent, portalul a inregistrat 5.815 alarme forestiere. Acestea reprezinta modificari in coronamentul arborilor identificate prin imagini satelitare, care ar putea reprezenta taieri de padure. Toate alarmele forestiere sunt publice, ele fiind marcate pe harta din portal cu culoarea rosie. Reamintim ca portalul nu poate face inca diferenta intre exploatarile legale de masa lemnoasa si cele ilegale. Acest lucru va putea fi posibil doar dupa introducerea in baza de date a amenajamentelor silvice si a actelor de punere in valoare in format electronic. Acest proces a demarat deja, insa este unul de durata, care se va intinde pe o perioada de cel putin 1 an, fiind vorba de marcarea efectiva in teren a fiecarei exploatari forestiere", se arata intr-un comunicat emis de Ministerul Apelor si Padurilor.Reprezentantii Garzilor Forestiere au procedat la verificarea, pana in prezent, a 3.249 de astfel de alarme forestiere. Dintre acestea, 3.058 de alarme nu s-au confirmat, constatandu-se ca reprezentau fie exploatari forestiere legale, doboraturi de vant sau erori de sistem. 191 de alarme se afla in analiza, iar restul de 2.566 alarme din totalul de 5.815 vor fi verificate in perioada urmatoare. Absolut toate alarmele forestiere, cele existente sau cele care vor aparea in viitor, vor fi verificate in teren de personal specializat, potrivit datelor furnizate de institutie."Pachetul Inspectorul Padurii, atat aplicatia mobila cat si portalul web, reprezinta instrumente esentiale in lupta impotriva taierilor ilegale de padure. Chiar daca sistemele se afla inca in varianta de testare, ele si-au dovedit deja utilitatea. Acest exercitiu de transparenta unic in Europa si in lume trebuie sa continue si sa fie imbunatatit, tocmai de aceea specialistii nostri lucreaza pentru a introduce noi parametri, care vor creste acuratetea si eficienta sistemelor informatice de urmarire a trasabilitatii lemnului", a declarat Adriana PETCU, ministrul Apelor si Padurilor.